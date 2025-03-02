最強考生來了！文昌帝君聖誕 高考榜首陳政文分享全攻略

今天是文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦文昌帝君祝壽慶典，為考生點燈祈福。（記者湯世名攝）

2025/03/02 14:40

〔記者湯世名／彰化報導〕最強考生來了！今天（農曆2月初3）適逢文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦文昌帝君祝壽慶典，市長林世賢為考生點燈祈福，去年高等考試三級榜首的內政部官員陳政文也現身說法，從小就是文昌帝君信徒的他分享考試祕訣說，準備考試要先顧好健康，運動是最好的紓壓和放鬆大腦的時刻，拜文昌帝君也能讓心情沈澱平靜。

彰化市關帝廟已有290年歷史，主祀關聖帝君，配祀的考生神明文昌帝君非常靈驗；今天適逢文昌帝君聖壽日，舉行祝壽慶典，為庇佑莘莘學子一併為考生舉辦點燈祈福活動，今年報名參加點燈者近300位。

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廟方為考生祈福祝壽準備的獻禮祭祀品，包括香、花、果及芹菜、蔥、蒜、水、包子和粽子等，各式供品各有不同意涵，「蔥」代表「聰明」、「芹菜」代表「勤學」、「蒜」代表「會算」、「龍眼」代表「狀元及第」、「包子與粽子」則代表「包中」。

廟方今年邀請彰化市籍、從小就是文昌帝君信眾，目前任職於內政部的陳政文現身說法，分享他的讀書心得及如何應考等秘訣，他去年高中高等考試三級榜首。陳政文說，準備考試最重要的是要先顧好自身健康，他在準備考試時，每天都跑操場或游泳來釋放壓力，考生若覺得有壓力時，來拜文昌帝君也能讓心情平靜。

廟方今年準備了「開運文昌橋」，橋上懸掛了同樣各寓意「包中」、「好彩頭」「聰明」、「勤學會算」的包子、粽子、蘿蔔、蔥與芹菜、蒜，以及象徵會「步步高昇」的甘蔗與會「德高望重」的竹子等吉祥物；學子們在祝壽慶典團拜後，由法師及市長林世賢帶領走過文昌橋。林世賢發給考生「文昌運組」與「開運文創品」」，期許考生們應考順利、高中金榜，廟內擠滿人潮，熱鬧異常。

去年高等考試三級榜首的陳政文現身說法，準備考試要先顧好健康，拜文昌帝君能讓心情平靜。 （記者湯世名攝）

今天文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦文昌帝君祝壽慶典，300位考生點燈祈福。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢（左）發放文昌開運筆組給考生，並鼓勵加持。（記者湯世名攝）

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