全國唯一！石門水庫媽祖水上遶境獲登錄市定民俗 今年擴大舉辦

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦，副市長蘇俊賓（右2）和「水庫媽」、開漳聖王等神尊同遊。（記者李容萍攝）

2025/03/02 14:10

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫自1964年建庫完工，乘船遊湖成為熱門旅遊活動，遊艇業者依例於每年農曆2月初3舉行「媽祖遊湖遶境祈福活動」，將陸上遶境轉化為水上祈福今日登場，總計40艘遊艇分別搭載「水庫媽」（媽祖）、開漳聖王、土地公、關聖帝君等神尊同行，沿途鑼鼓、鞭炮聲相當熱鬧，一同祈求風調雨順、國泰民安。這也是桃園市政府今年將媽祖水上遶境登錄為市定民俗的第一次遊湖，市長張善政、副市長蘇俊賓等人均出席活動，期盼這項特殊在地水文化得以傳承並發揚光大。

「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」今年初獲桃園市文化資產審議會全票通過，正式登錄為桃園市指定民俗，成為繼「大溪普濟堂關聖帝君慶典」及「竹圍福海宮飛輦轎、過金火」後的第3項市定民俗活動。此活動融合地方信仰、文化認同及環保意識，成為桃園地區的重要文化象徵，也是全台少見的水上遶境活動，並指定「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」為保存者。

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張善政表示，今年石門水庫今年水情非常好，今日上午7點，大壩水位340.32公尺、蓄水率81.2％、蓄水量1億6660萬噸，去年同期水情為大壩水位331.26公尺、蓄水率50.65％、蓄水量1億0397萬噸，看到許多遊艇與神尊水上遶境，這是多年傳承下來的活動，今年市府特別指定成為市定民俗文化資產，也頒發證書給復興宮及渡船遊艇公會，希望這個活動能夠每年延續及發揚光大。

蘇俊賓提到，過去有許多為了國家重大建設很多文化資產無法保存下來，但大溪百吉復興宮一代傳承一代，讓大家看見不同的文化韌性，讓原本在陸地上遶境的路線，隨著石門水庫興建之後轉化成為水上遶境，也成為桃園市第3個市定民俗，文資委員非常肯定百吉復興宮及遊艇業者大家的用心，公私協力一起參與，讓優質的文化可以代代傳承，感謝「水庫媽」祖對桃園地區的保佑，也看到很多青少年、國小學童參與活動，看見在地文化的力量。

水利署北區水資源分署長江明郎說，北水分署會持續與渡船遊艇公會合作，且會全力配合。

渡船遊艇公會總幹事陳咪春也說，往年水上媽祖遶境約2、30艘遊艇參與，今年擴大規模，趁今年水庫高水位，從阿姆坪碼頭出發船行遶至大壩碼頭、溪口台水漢溪水域、石秀灣再登薑母島，百吉復興宮開漳聖王神尊由觀音復興宮分靈，這次也邀請觀音復興宮及當年水庫淹沒區遷村居民回鄉參與活動，一起傳承這項民俗文化。

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦有40艘船艇參加。 （記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦有40艘船艇參加。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦，「水庫媽」、開漳聖王等神尊同遊。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦，副市長蘇俊賓（左1）和「水庫媽」、開漳聖王等神尊同遊。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，圖為 「水庫媽」。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦，副市長蘇俊賓（左）、北水分署長江明郎（右）抱著「水庫媽」、開漳聖王登岸。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦，副市長蘇俊賓（左）、北水分署長江明郎（右）抱著「水庫媽」、開漳聖王登岸。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，由桃園市長張善政（右3）頒發證書。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，由桃園市長張善政（右5）頒發證書。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦，且有很多青少年、國小學童也參與活動。 （記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦，且有很多青少年、國小學童也參與活動。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦。（記者李容萍攝）

石門水庫媽祖水上遶境獲登錄為市定民俗，今年擴大舉辦。（記者李容萍攝）

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