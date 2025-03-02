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    注意了！ 台中3月新增這14路段路邊停車收費

    為落實使用者付費，太平區永義路3月1日起路邊停車開始收費，今天假日收費員照常開單。（記者陳建志攝）

    為落實使用者付費，太平區永義路3月1日起路邊停車開始收費，今天假日收費員照常開單。（記者陳建志攝）

    2025/03/02 13:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市停車管理處為了落實使用者付費，並避免停車位遭長期占用，提高停車位周轉率，從3月1日起新增西屯、大雅、南屯、南區、太平、北屯區，包括福祥街、中科路、新興路等14條路段的路邊停車格實施停車收費管理，收費標準為每小時20元至60元間，請民眾依規定停車、繳費。

    市府停管處表示，因民眾停車需求大，為落實使用者付費，並避免停車位遭長期占用，從3月1日起新增西屯、大雅、南屯、南區、太平、北屯區等區路邊停車格收費。

    此次新增收費路段包括，西屯區福祥街在福科路至福科路340巷間、寧夏東七街在漢口路至成都路間、中科路在廣福路至筏堤東街二段間、中科路在筏堤東街二段至西平北巷間；南屯區大墩四街在東興路至大墩路間、干城街145巷；北屯區后庄七街80巷。

    南區南門一街在南門路至興大路間、德吉街在德祥街至建國南路間、建國南路一段133號前；太平區新興路在太文路至新興二街間、永義路在太平路至永義十二街間，永成路、永富街在永成公園周邊道路的停車格。

    市府停管處表示，停車收費標準，依據「台中市公有停車場收費自治條例」收費標準表計算，每小時收費20元或半小時收費30元，收費時間依不同路段從上午8點至下午6點或晚間8點，請民眾依規定停車、繳費，也可購買月票停車。

    為落實使用者付費，太平區永義路3月起路邊停車開始收費。（記者陳建志攝）

    為落實使用者付費，太平區永義路3月起路邊停車開始收費。（記者陳建志攝）

    為落實使用者付費，避免遭長期占用，太平永富街在永成公園周邊道路的停車格從3月起開始收費。（記者陳建志攝）

    為落實使用者付費，避免遭長期占用，太平永富街在永成公園周邊道路的停車格從3月起開始收費。（記者陳建志攝）

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