湖口交流道周邊壅塞「卡卡」 竹9線獲規劃設計補助改善

新竹縣竹9線路口行人安全設施改善及行車安全道路改善工程案，獲中央同意補助1千萬元先行辦理規劃設計。（記者廖雪茹攝）

2025/03/02 13:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號湖口交流道的聯絡道—鄉道竹9線，聯繫新竹產業園區至台1線、新豐等地，車流量龐大，經常嚴重壅塞回堵；新竹縣政府研擬竹9線路口行人安全設施改善及行車安全道路改善工程案，工程經費約3.4億元，獲中央同意補助1千萬元先行辦理規劃設計，預計4月底辦理委託技術服務發包。

交通旅遊處表示，竹9線為湖口鄉重要東西向幹道，連結國道1號、台1線，沿線有加油站及工廠出入口，路段破口多且有部分車流有轉向需求，但因快慢車道分隔島的設置而常有壅塞情形，因此有必要全段維持一致車道配置，減少快慢車流交織，並就道路鋪面、行人安全及空間、行車安全、車流順暢度及左轉偏心車道等進行整體改善，以提升道路安全性及服務品質。

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為此，交旅處提出竹9線路口行人安全設施改善及行車安全道路改善工程案，向交通部公路局爭取「永續提升人行安全計畫」，期盼將0K+000到2K+950路段進行整體規劃改善，保障用路人行車安全。

竹9線施工全長約2.95公里，改善內容包含移除快慢分隔島，整併沿線破口，設置機車待轉區及既有道路鋪面及標誌標線改善、施作行人庇護島，增設放大型行人專用號誌，使行人穿越路口更有保障。

同時，配合汰換路燈、交通標誌、號誌共桿及路口管線地下化等交通工程手段增進路口安全，讓駕駛資訊判讀更快速且提升道路景觀，美化路容。

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