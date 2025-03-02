發揮「銀」響力 南市「銀髮衣缽相傳計畫」開跑

南市「銀髮衣缽相傳計畫」邀請55歲以上具備專長的長者加入銀髮人才的行列，並開放各機關單位申請。（圖由南市社會局提供）

2025/03/02 13:27

〔記者蔡文居／台南報導〕為鼓勵中高齡長者退休後持續奉獻所長服務社會，發揮「銀」響力，台南市社會局推動「銀髮衣缽相傳計畫」，透過公開招募，邀請55歲以上具備專長的長者加入銀髮人才的行列，並開放各機關單位申請，進行公益性質的教學服務，讓長者的智慧與技藝薪火相傳。

南市社會局表示，「銀髮衣缽相傳計畫」招募的專長類別涵蓋民俗技藝、保健運動、生活綜合、音樂、藝文、語言、技術及資訊等8大領域，並開放各級機關、學校、社福機構、長照機構、社區關懷據點及親子館等單位申請，社會局將媒合合適的銀髮人才到各單位公益教學服務。

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社會局表示，南市銀髮衣缽相傳計畫，自2020年推動以來，已成功招募123位銀髮人才，累計媒合超過600場傳承教學，受益人次突破2萬。透過該計畫，銀髮人才走入學校、社區與長照機構等，將人生經驗與專業技藝傳承給不同世代。其中，曾任國立台灣文學館館長、南市教育局首任局長的鄭邦鎮老師，也加入銀髮衣缽相傳行列，以生動故事與深刻哲理，引導孩子愛上閱讀與文學。

社會局說，今年度「銀髮衣缽相傳計畫」即日起開放申請，歡迎各單位踴躍參與，也鼓勵具備專長的中高齡長者加入銀髮人才行列，透過傳承技藝，發揮「銀」響力，讓智慧與經驗持續閃耀。

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