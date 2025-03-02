北市10年8件兵役詐欺都謊稱愛滋病 兵役局：內政部已修訂就醫紀錄防範

台北市兵役局指出，體位判定結果直接關係役男是否免役或服替代役，作業程序相當嚴謹。（台北市政府提供）

2025/03/02 13:23

〔記者何玉華／台北報導〕藝人王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會關注，台北市議員曾獻瑩調閱資料發現，北市近10年利用假資料申請體位改判有8案，全部是假愛滋，且是被檢舉才曝光；兵役局表示，愛滋病屬體位區分標準的「法定傳染病」，罹病役男檢具全國醫療卡，得予認定為免役體位，但2008年發現有役男核卡後未再有就醫紀錄，有違常理，內政部已在2021年修訂增加比對就醫及用藥紀錄，以防類似事件再發生。

曾獻瑩指出，北市近10年以假資料申請體位改判的8案，全是假愛滋案件；8案手法如出一轍，都是由感染愛滋的槍手抽血檢驗，取得陽性診斷後，再以全國醫療卡申請復檢，成功獲得免役判定。且因檢舉才曝光，顯見現有查核機制恐無法有效偵測到其他詐欺手法，應建立雙重驗證並導入科技驗證機制，杜絕兵役詐欺。

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曾獻瑩說，除了愛滋病，如高血壓等慢性疾病都可追查用藥紀錄，第一線體檢的人別確認也可導入人臉辨識等科技工具，避免槍手代驗；王大陸案的曝光，顯示逃兵案件有集團操作、甚至有免役產業鏈，兵役局應強化查核機制以維公平。

兵役局表示，愛滋病屬體位區分標準表第3項的「法定傳染病」，罹病役男檢具全國醫療卡得逕予判為免役體位。2008年發現有役男自核卡後未曾有相關就醫紀錄，有違治療常理，內政部2021年修訂增加比對役男就醫及用藥紀錄等機制。至於議員所提導入人臉辨識科技建議，將會向中央主管機關反映並研討可行性。

兵役局強調，實務作業若發現役男以相同病名申請複檢改判體位的案件異常增加，或診斷證明書所載病況與徵兵檢查時差異甚大，都會主動瞭解並報請中央調查，因此近年妨害兵役的案件已不多見。

兵役局指出，體位判定結果直接關係役男是否免役，作業程序相當嚴謹；依現行申請複檢流程，役男須先檢具符合改判體位標準的診斷證明書向戶籍地區公所申請，兵役局同意受理後，仍需送內政部指定的複檢醫院確認，並參考役男病史與就診紀錄，再送市府徵兵檢查會判定；其中改判為替代役及免役體位的案件，需再送中央審查會審議確認，才核發結果通知書。

此外，辦理徵兵檢查和複檢作業時，也會要求人貌核對，確認身分證照片與受檢本人相符後，始准進入診間檢查，醫護人員須再次核對役男身分才能施檢，以杜絕冒名頂替受檢。

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