泰安櫻花季最後1天 遊客把握最後機會賞櫻

中科崴立櫻花公園的山櫻花幾乎都謝了，僅剩一小部分還開著，遊客把握機會賞櫻拍照。（記者歐素美攝）

2025/03/02 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕228連假最後一天，中部出現好天氣，許多民眾把握機會出遊賞櫻，台中市后里中科崴立櫻花公園及泰安派出所櫻花林吸引許多遊客到訪，不過，山櫻花花期已進入尾聲，不少民眾到場覺得有點失望，表示山區的櫻花目前開得比較好，平地櫻花謝得差不多了，花況較差。其中，泰安派出所停車場及公廁，還有舊泰安派出附近的停車場都在施工，無法停車及使用，引發民眾抱怨。

台中市觀光旅遊局表示，市府向交通部觀光署爭取補助，改善舊泰安車站及泰安派出所周邊老舊設施，提供遊客更優質的旅遊環境。施作項目包含既有廁所整修、增設人行道及補植櫻花及喬木等整體景觀綠美化工程，施工期為180天，預計於今年5月底完工。

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觀旅局強調，櫻花季由后里區公所規劃主辦，泰安派出所周邊道路均為行人徒步區，一般車輛禁止進入，該局並協調施工廠商假日不得施工並禁止施工車輛進入，將持續督促使本工程如期如質完工，以提供遊客更優質的服務設施。

今天是228連假最後一天，也是泰安櫻花季的最後一天，因為艷陽高照、天氣暖和，一早后里中科崴立櫻花公園及泰安派出所櫻花林即吸引大批民眾前往賞櫻，許多民眾搭乘遊覽車到中科崴立櫻花公園，但園內的櫻花幾乎都謝了，僅剩後方及三豐路旁一排的山櫻花還盛開，民眾把握櫻花花期尾聲，趕緊在樹下拍照留念。

后里泰安派出所櫻花林，一早也吸引許多遊客前往賞櫻。但由於舊泰安派出所附近的公有停車場及泰安派出所旁的停車場及公廁，目前都在施工，未開放使用，引來民眾抱怨，質疑市府施工未考量泰安櫻花季遊客需求，造成民眾不便。

泰安派出所旁的停車場及公廁封閉施工，造成遊客不便。 （記者歐素美攝）

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