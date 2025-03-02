樂音伴隨咖啡香 照顧咖啡白煙囪吉他樂團表演

白煙囪吉他樂團，在照顧咖啡館公益演出。（記者劉禹慶攝）

2025/03/02 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕228連假最後一天，澎湖縣政府「WE CAFE照顧咖啡館」，今（2日）舉行白煙囪吉他樂團免費演出，並提供巴斯克乳酪蛋糕及天堂鳥手沖一壺，限量優惠150元，吸引許多民眾在連假前一日，聆聽樂音、聞著咖啡香，慢慢達到收假心情，準備迎接嶄新的工作日。

社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會由一群發遲緩及身心障礙兒童家長成立，開辦一個介於日間照顧服務及庇護工廠間不同服務需求的社區服務模式，透過由身心障礙者製作健康、低負擔之中西式餐點及相關產品（如：蜜汁豆乾、豆漿、手工餅乾等）、茶會餐心、餐盒及節慶禮盒等，除提供身心障礙者工作機會外，亦讓他們有機會與社區接觸，發揮自己所能進而獨立。

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澎湖縣政府2020年成立照顧咖啡館，提供照顧者喘息空間，減輕家庭照顧者之心理壓力與情緒困擾，及結合身障社團共同合作營運，擴大在地影響力。澎湖目前設置1個中心、6個服務據點，透過專業人員的支持或活動紓解照顧者的壓力，提供「喘息服務」以減輕身心壓力，澎湖縣政府照顧咖啡館「服務據點全台第一」，也是「全國首創」結合身心障礙團體（慢飛天使服務協會）利用身心障礙中心閒置空間，共同服務澎湖縣廣大家庭照顧者，提供喘息服務，一舉數得。

白煙囪吉他樂團，由陳麗妍、陳秋熹等4人組成，專門為公益而唱。

228 連假最後一天，聽著樂音聞著咖啡香。（記者劉禹慶攝）

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