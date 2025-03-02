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    耕田兼迎接遊客！雲林土庫青農「水牛服務中心」3月底開放

    林家良2022年成立水牛安養中心，現飼養3頭水牛。（資料照，記者李文德攝）

    林家良2022年成立水牛安養中心，現飼養3頭水牛。（資料照，記者李文德攝）

    2025/03/02 12:34

    〔記者李文德／雲林報導〕43歲土庫青農林家良返鄉耕作11年，近年更在自有稻田設置雲林縣唯一「水牛安養中心」共3隻水牛在此安置。有感當地遊客服務空間缺乏，他打造水牛安養旅客服務中心暨教室，預計本月底啟用。他表示，將集結鎮內特色店家資訊外，更讓民眾瞭解水牛耕種相關資訊，讓民眾瞭解早期耕牛文化。

    林家良2014年從北部返鄉，承接自家0.4公頃田園以無毒耕種方式種植水稻，因不捨老牛退休後被宰殺，多年來陸續收養多頭老農無力飼養的水牛，致力推廣耕牛文化，2022年5月他進一步成立「水牛安養中心」，現共飼養「阿樂、安心、阿來」3頭水牛，去年有教科書業者將其故事編寫成高職英文課本。

    林家良表示，水牛安養中心採免費入場方式讓民眾參觀，更會準備牧草讓民眾餵牛，採「隨喜」的模式，讓民眾樂捐水牛加菜金，目前中心也吸引越來越多民眾造訪，現平均單日有超過20名遊客。

    林家良說，有感於當地並未有遊客休憩場所，去年底便發想打造「老牛安養旅客服務中心」，巧合的是，來自高雄中山工商的6名師生，輾轉下認識水牛安養中心故事，一起加入籌備事宜，經4個月工程，將訂於3月底正式啟用。此地將集結土庫在地特色店家資訊，讓民眾能夠串連地景點，來一場土庫「小旅行」。除此之外，也將把耕牛文化知識帶入，也加人土庫早期也有「牛墟」等歷史背景，讓民眾對於農耕生活更了解。

    林家良強調，服務中心不只提供商家資訊、文化知識傳遞外，更將變成一處「水牛教室」，未來可在此舉辦農村生活體驗、手作DIY等。

    面對將45歲，準備揮別「青農」身分，林家良笑著說，「依舊做自己喜歡的事情」，告別青農身分前希望為自己爭取一次百大青農外，屆齡後也不會因此卸下照顧3頭水牛的責任，會持續找尋更多元的資源，讓水牛安養中心能夠安置更多需要照顧的老牛，讓牠們「頤養天年」。

    水牛安養中心目前飼養三頭水牛。（記者李文德攝）

    水牛安養中心目前飼養三頭水牛。（記者李文德攝）

    林家良打造的「水牛安養旅客服務中心」本月底將啟用。（記者李文德攝）

    林家良打造的「水牛安養旅客服務中心」本月底將啟用。（記者李文德攝）

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