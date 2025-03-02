追虐殺疑案救出16貓 新北動保處：非法繁殖場藏身頂加民宅

新北動保處表示，7隻貓虐死部分涉及刑責，由海山分局移送地檢署辦理，救出的16隻貓則全數沒入帶回。（新北動保處提供）

2025/03/02 12:19

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市日前驚傳7隻貓咪疑遭虐死陳屍路邊，新北市動物保護防疫處與海山警分局組成專案小組，逮捕謝姓犯嫌並救出16隻喵星人。動保處長楊淑方今（2）日表示，謝嫌飼養方式非一般民眾當寵物飼養，且其飼養處散佈疫苗、藥品、催產素，每隻貓咪皆無取名，還有2隻哺乳貓，斷定其為非法繁殖場。

楊淑方指出，專案小組人員前往謝姓男子住處發現，4樓頂層加蓋其客廳、房間、頂樓計有30個至40個荒廢或正在使用的貓籠，並且查獲11大5小共16隻貓，其中15隻母貓、1隻公貓，有2隻還是哺乳貓，以及催產素、抗生素及動物疫苗。謝男承認繁殖貓隻並以有價方式供人認養、私自使用藥物注射予貓體內，但否認虐貓，而是經濟不佳棄貓。

請繼續往下閱讀...

楊淑方提到，詢問左鄰右舍也證實，謝嫌長期販賣貓咪，周遭居民曾向他購買「1隻2000元」；謝男辯稱，依其印象曾出養2隻貓，每隻認養費用1500元。由於他的飼養方式非一般民眾當寵物飼養，飼養處還散佈疫苗、藥品等，每隻貓咪皆無取名，甚至有2隻哺乳貓，動保處斷定為非法繁殖場。

楊淑方說明，路邊發現的7隻死亡貓隻顱骨破裂、肋骨骨折、口鼻出血等明顯傷勢，疑似遭到重擊涉及刑責，由海山分局移送地檢署辦理；救出的16隻貓全數沒入帶回。繁殖、買賣、寄養犬貓，應向縣市主管申請許可證，切勿私下進行不法交易，同時勿向來路不明者購買。若發現應主動通報動保專線「1959」。

動保處強調，非法繁殖按動物保護法規定，可處10萬元以上、300萬元以下罰鍰，終身不得飼養及認養動物。該貓無施打狂犬病疫苗，依動物傳染病防治條例處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，再據獸醫師法未取得獸醫師資格擅自執行獸醫師業務者，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，所用藥械沒入之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法