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    原來這麼可怕？ 浴室這款「飯店同款設計」 拆開一看讓人反胃

    他買房後，在浴室安裝了一款雙瓶壁掛皂機，當時覺得省空間又時尚，使用上也相當方便。然而，懶得補充的後果卻讓他發現了驚人的狀況。（資料照）

    他買房後，在浴室安裝了一款雙瓶壁掛皂機，當時覺得省空間又時尚，使用上也相當方便。然而，懶得補充的後果卻讓他發現了驚人的狀況。（資料照）

    2025/03/02 13:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人為了讓浴室更整潔、節省空間，選擇安裝飯店常見的壁掛式洗沐用品容器，然而近日一名網友在Dcard分享自己的親身經歷，卻讓許多愛用這類設計的人感到後悔不已。他買房後，在浴室安裝了一款雙瓶壁掛皂機，當時覺得省空間又時尚，使用上也相當方便。然而，懶得補充沐浴乳的後果卻讓他發現了驚人的狀況。

    據這名網友在Dcard發文表示，剛開始覺得這款設計「真的很有飯店感」，但由於每次補充都嫌麻煩，一直拖延補充的時間。直到最近心血來潮，才決定把容器拆開清理，順便補充新的洗髮精與沐浴乳。沒想到，當他打開內部一看，瞬間傻眼，裡頭的按壓彈簧竟然整片生鏽，還與殘餘的洗沐用品混合成一團，畫面相當驚悚，讓他當場直呼：「太噁心了！以後去飯店看到這種都會怕了」。

    這篇貼文迅速掀起熱烈討論，不少人驚訝於壁掛皂機可能潛藏的衛生問題。有網友直言：「種要反覆使用的東西，尤其是會碰到水，要買品質好一點、不鏽鋼的」也有人認為這只是個案，回應：「你買到比較不好的？我用了兩年沒這種問題，也有賣裡邊零件可以換。」此外，還有人建議改用另一種可替換瓶子的壁掛式設計，認為那樣更好清洗、更衛生。

    更令人毛骨悚然的是，部分網友分享了曾看過的驚悚案例，指出有國外飯店員工提醒過，壁掛皂機的內容物可能會被房客惡意替換，「你根本不知道裡面被灌了什麼東西」。

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