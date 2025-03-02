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    高雄田寮崗山頭31284斤大龜王 路竹企業主7聖杯歡喜迎回

    路竹豪億模具公司董事長梁書豪（中）以7聖杯歡喜迎回大龜王。（記者蘇福男攝）

    路竹豪億模具公司董事長梁書豪（中）以7聖杯歡喜迎回大龜王。（記者蘇福男攝）

    2025/03/02 11:35

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄田寮區崗山頭大南天福德祠價值百萬元的大龜王，昨（1）日歷經12個鐘頭擲筊一決勝負，最後由路竹企業主梁書豪以7「聖杯」歡喜迎回大龜王。

    大南天福德祠每年農曆2月初2土地公生日依例舉辦乞大龜王活動，今年大龜王重達3萬1284台斤，價值百萬元，由白米、白糖、小金龜和餅乾所組成。

    乞大龜王活動昨天從上午9點持續進行到晚上9點，晚上9點一到，由於乞龜人潮仍大排長龍，直到9點半才結束乞龜活動。

    路竹豪億模具公司董事長梁書豪晚上8點第1次排隊乞龜，沒擲到聖筊，他再次排隊誠心祈求賜杯，果然連續擲出7聖筊，由於直到乞龜活動結束，並無出現平筊者，梁書豪因此成為百萬大龜王得主。

    梁書豪表示，他昨天提前從越南返台，馬上前來大南天福德祠向土地公祝壽，並再次祈求大龜王，十分感謝土地公的賜筊，大龜王將擇定良辰吉日迎回路竹大社東安宮「放生」。

    大南天福德祠大龜王今年重達3萬1284台斤，價值百萬元，由白米、白糖、小金龜和餅乾所組成。 （記者蘇福男攝）

    大南天福德祠大龜王今年重達3萬1284台斤，價值百萬元，由白米、白糖、小金龜和餅乾所組成。 （記者蘇福男攝）

    大南天福德祠每年農曆2月初2土地公生日依例舉辦乞大龜王活動。（記者蘇福男攝）

    大南天福德祠每年農曆2月初2土地公生日依例舉辦乞大龜王活動。（記者蘇福男攝）

    高雄田寮區崗山頭大南天福德祠價值百萬元的大龜王，昨（1）日歷經12個鐘頭擲筊一決勝負。（記者蘇福男攝）

    高雄田寮區崗山頭大南天福德祠價值百萬元的大龜王，昨（1）日歷經12個鐘頭擲筊一決勝負。（記者蘇福男攝）

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