「台灣最美魚市場」變身「鼓山新濱町海洋廚房」 將引進東京台場BBQ

號稱「台灣最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，由國揚漢來集團接手。（圖擷取自陳其邁臉書）

2025/03/02 11:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕號稱「台灣最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，去年9月起二度暫停營業，由橫跨飯店、百貨、地產的國揚漢來集團接手，重新裝修後，決定取名為「鼓山新濱町海洋廚房」，將於3月22日開幕；據了解，最大亮點是引進樂比亞超市（LOPIA）集團的東京台場BBQ。

被網友稱「台灣最美魚市場」的鼓山魚市場，2022年10月風光開幕，但櫃位遭批評猶如「高速公路休息站」，缺少特色，因營運遲未見起色，高雄市海洋局去年重新招商，經公開評選後，由漢來國際物業管理顧問公司接手，去年11月起重新裝潢。

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根據規劃，鼓山魚市場將引進主題性餐廳、海景美食街、親子咖啡廳、兒童遊憩區與戶外特色造景等，目前已確定將於3月22日正式開幕，由於新濱町是哈瑪星最早發展的地方，因此取名為「鼓山新濱町海洋廚房」，期盼打造成哈瑪星最新潮的打卡與美食景點。

據了解，「鼓山新濱町海洋廚房」最大的亮點，是引進日本知名超市樂比亞（LOPIA）集團的東京台場BBQ，這也是該家BBQ在海外的第一個據點。

對於鼓山魚市場重新開幕，外界都抱予期待；對此，高雄市政府秘書長郭添貴表示，目前棧貳庫和蓬萊商港區這兩個地方，已經逐漸成形，未來搭配「鼓山新濱町海洋廚房」的新風貌，並結合旗津渡輪，可望點線面串聯。

不過，整個鼓山魚市場的戶外和室內大概1800坪，停車位僅約35個，重新開幕後，如何紓解停車問題?市府則表示，周邊的停車位包括鼓山國小、哨船街等，總共大約有500多個車位，會加強宣導。

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