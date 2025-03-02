新北國中教育會考 3/6-8報名 5/17-18考試

新北市教育局表示，新北考區3月6日至8日受理報名。（新北教育局提供攝）

2025/03/02 11:32

〔記者董冠怡／新北報導〕國中教育會考5月17日、18日舉行，新北市教育局今表示，新北考區3月6日至8日受理報名。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將於4月11日後由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由試務會主辦學校土城區清水高中寄發，如有錯誤，皆應於4月14日、15日提出更正申請。

教育局指出，所有國中「應屆」畢業生都應參加國中教育會考，並且免繳報名費，就讀學校代為辦理集體報名；「非應屆」國中畢業生則需繳交報名費500元，中低收入戶子女需繳交200元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳。

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教育局說明，非應屆國中畢業生採個別報名，考生需於3月3日（一）上午9點至3月5日（三）下午5點上網填寫報名資料，3月6日至8日攜帶簡章規定所需證件至清水高中辦理。此外，身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，3月6日至8日檢附相關合法有效證明文件，向清水高中提出申請，並經審查通過。

教育局提到，集體報名者准考證將在4月11日後由就讀國中轉發；個別報名者准考證由清水高中寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤，集體報名學生應向就讀國中提出更正申請，個別報名考生則應向清水高中提出更正申請。勘誤時間為4月14日（一）、15日（二）。

目前國中教育會考仍採全面開放使用冷氣，選擇「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請後不得再變更試場。2025年國中教育會考詳細資訊，可至114年國中教育會考全國試務會網站、新北考區114年國中教育會考試務會查詢，報名事宜電洽清水高中（02-22707801#221-225）

另，個別報名考生若要參加114學年度各入學管道招生，需另行依各招生簡章相關規定辦理報名，相關資訊請至國中畢業生適性入學宣導網站、新北市十二年國民基本教育資訊網、114學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台了解。

國中教育會考5月17日、18日舉行。（圖取自新北考區114年國中教育會考簡章）

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