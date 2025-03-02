大學走入偏鄉推廣法治教育 多元素材納AI、動漫助學習

中原大學法服社走入社區以法律劇場方式加深學子法律概念。（教育部提供）

2025/03/02 11:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部鼓勵大專校院法律系推動中小學及社區法治教育，透過深入偏鄉，並輔以多元化議題及素材幫助學習。如輔仁大學、國北教大等前網台東、南投及金門等地區進行宣導，另靜宜大大學及世新大學則將新興議題人工智慧與法律納入宣導範圍，成功大學更將焦點放在社區法治教育宣導，深耕高齡權益保護。

教育部今年度補助19所大學法律系所辦理「中小學及社區法治教育計畫」，期望藉由服務、實習增進其生活與服務經驗，協助深化中小學學生及社區民眾法治觀念。

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教育部指出，為提升宣導效果，各校透過多元化活動，設計貼近生活時事議題，將生硬的法律知識與條文轉化為平易近人的語言，透過戲劇表演、互動小遊戲、有獎徵答、實境模擬活動、法律影片賞析等方式，在寓教於樂的氣氛下，讓法治觀念深植學生與民眾心中。

如去年國北教大前往花蓮及屏東等地、靜宜大學則至南投縣魚池鄉、輔仁大學至台東縣大武鄉等，以結合學生熟知動漫素材，設計引人入勝活動教案，為中小學生帶來生動活潑的法治教育宣導活動，及提供當地民眾法律專業諮詢。

教育部說明，此項補助計畫是由各大專校院法律系所依其本身專長能力，與鄰近中小學或社區合作，針對推廣學校、社區需求與現今社會趨勢或犯罪型態等情況，進行法律知識、法治觀念宣導及法律諮詢等活動，以實踐「大學社會責任實踐計畫」的「連結區域學校資源，協助城鄉教育發展」核心目標。

而為配合校園實務需要，教育部將「民主法治及法律基本概念價值」、「網路散布不當影片法律責任」、「校園霸凌事件防制」等，共15項法治教育宣導主題，指導各校據以辦理相關活動，落實宣導成效。後續將持續鼓勵大學法律系所學生走出校園服務他人，將所習得的法律專業知識提供鄰近或偏遠地區中小學及社區民眾，提升校園與家庭生活中常碰到的法治觀念與素養，懂得自我保護並落實於生活中。

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