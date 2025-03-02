天冷花包凍僵 埤頭木棉花活動緊急延期

埤頭鄉木棉花道一片蕭瑟之感，全無往年同期花開的盛況。（記者顏宏駿攝）

2025/03/02 10:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化賞花秘境埤頭鄉「木棉花道」往年約2月底進入開花季，埤頭鄉公所大都利用3月初舉辦健行賞花藝術季活動，但今年冬天異常寒冷，火紅的花苞被凍僵，遲遲開不出花來，目前花開不到1成，埤頭鄉公所今緊急宣布8、9日活動取消，延期至22、23日舉行。

埤頭鄉長杜懿彩表示，往年此時埤頭木棉道花開已有2至3成，今年因為冷氣團一波接一波，至今仍含苞待放。公所原訂8、9兩日舉行賞健行幕活動，但本週又有另一波冷氣團來襲，再加上春雨降臨，花況恐要3月中旬才能初綻。她們預計，這波冷氣團過後，氣溫回升，今年的花況一定會越來越美麗，花期預計會持續到3月底。

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杜懿彩說，原本3月8日開幕共有上千位民眾報名參加「木棉花道賞花趣」活動，現在因花況不佳延期，公所對報名的民眾感到抱歉。昨天他們號召民眾到場清掃，沿路上百棵木棉花，有開花的屈指可數，為了不讓大家敗興而歸，不得不做出延期舉辦的決定。

杜懿彩說，木棉花對天氣非常敏感，過去10年大都是暖冬，通常在228之後就會開花，但若有冷氣團來襲，就會打亂開花期，公所辦活動非常頭痛，2022年埤頭公所的木棉花季活動也曾因此延期，今年重演同樣的情況。原訂8、9封路舉行花季，延期至3月22、23日，至於原訂15、16日封路賞花則維持不變。

木棉花因天冷，至今含苞待放。（記者顏宏駿攝）

圖左是現今的埤頭木棉花道，圖右是去年同期的花況。（記者顏宏駿攝）

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