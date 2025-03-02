國中教育會考5月17、18日考試，3月6至8日報名。（資料照）

2025/03/02 10:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕考生注意！114年國中教育會考本月6至8日辦理報名，4月11日寄發准考證，5月17、18日考試。教育部及全國試務會提醒，應於簡章規定報名時間內完成報名手續。非國中應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

教育部表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有應屆畢業生都應參加考試，由就讀學校代為辦理集體報名，且一律免繳報名費。

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而非應屆畢業生則須繳交報名費500元，若為低收入戶子女，或直系血親尊親屬支領失業給付者，由國教署全額補助，免繳報名費；若為中低收入戶子女，則由國教署補助60%，僅需繳交報名費200元，皆須檢附相關證明。

教育部提醒，個別報名考生須於明日上午9時至5日下午5時前，上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw），並於本月6至8日，攜帶學歷證件正本、國民身分證或健保卡正本、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封2個，親至考區試務會辦理報名。個別報名考生務必於規範時間內完成繳件，逾期不受理。

另外，考生若領有身心障礙證明、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、重大傷病嚴重影響應試，或因懷孕需申請應考服務者，應於報名時繳交應考服務申請資料確認表，務必齊備相關合法有效之「身分證明文件」及「審查輔助證明文件」。

會考全面使用冷氣試場，試場內溫度以設定於攝氏26度至28度為原則。考生若因個別需求選擇於「非冷氣試場」應試，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，且申請後不得再變更試場。

全國試務會也提醒，集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發。收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月14及15日。

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