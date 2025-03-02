白沙屯媽限量5000安撫奶嘴發送 家長為寶貝大排長龍

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年仍集資製作5000個白沙屯媽祖祈福安撫奶嘴。 （白沙屯媽祖婆網站提供）

2025/03/02 10:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴5000個，今（2日）上午9點起發送，吸引許多家長排隊領取，首名領得奶嘴的台北涂先生，為了寶貝孫兒，今天凌晨2點半就來排隊；第二組為新北土城的秦姓夫婦，去年向隅，今天也是清晨4點多就前往排隊，祈願雙胞胎兒平安健康長大。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會，感念白沙屯媽祖慈悲，從2020年起，每年集資製作白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，與信眾免費結緣，今天上午9點起，在白沙屯拱天宮香客大樓餐廳門口發放。

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奶嘴發放時間尚未到，就已出現排隊隊伍，從白沙屯拱天宮香客大樓前延伸到第二停車場，人龍綿延約500公尺。排隊伍第一人為台北涂先生，於今天凌晨2點半就到場等候，他說，奶嘴可以連續領取3年，所以為了寶貝孫兒，去年有來、今年再來，明年還是會來，因為白沙屯媽祖加持過的比較好養育。

排隊第二組的為新北土城的秦姓夫婦，今天清晨4點多就到場排隊，夫婦倆說，去年過來時，見大排長龍，就放棄了，所以今天一大早就來排隊，祈願媽祖保佑讓2人的雙胞胎兒平安健康長大。桃園市程姓夫婦第2年來領取，也是清晨5點就來排隊，領得奶嘴開心地說，很值得。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會會長朱秋耀表示，希望透過媽祖加持過的奶嘴，庇佑嬰幼兒平安健康長大，也很感謝民眾的熱情響應，今年依舊準備5000個，發完為止。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會，感念白沙屯媽祖慈悲，從2020年起，每年集資製作白沙屯媽祖專屬的奶嘴，與信眾免費結緣。（圖由民眾提供）

白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴5000個，今（2日）上午9點起發送，吸引許多家長排隊領取。（圖由民眾提供）

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