墾丁回溫大翻身 「南國趴」帶動旅遊人潮破萬

南國趴活動帶來墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/02 10:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大灣草坪上演的「南國趴」派對，昨（1日）吸引上萬樂迷湧入，場面堪稱熱鬧滾滾！隨著玖壹壹、高爾宣等大咖輪番上陣，現場人聲鼎沸，成功讓墾丁重現人潮。

「南國趴」自28日起一連兩天在大灣草坪登場，邀請玖壹壹、固定客、溫蒂漫步等藝人壓軸，搭配南方大唱比賽的熱血氣氛，前兩天人潮幾乎水洩不通。墾丁大街連兩晚更是擠滿逛街人潮。

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玖壹壹等歌手昨晚登台，全場跟著搖擺，縣府說，這次「南國趴」是為4月「台灣祭」暖場，結合音樂經濟，帶動旅宿和餐飲業復甦。旅館業者透露，連假住房率回升，較去年同期成長兩成，夜市攤販也說生意比以往好。

這場「南國趴」不僅讓墾丁人氣回暖，更象徵觀光重生的契機。過去因物價高、環境亂，墾丁曾被遊客冷落，如今靠音樂和活動重新聚人氣。業者直言，若能持續舉辦，暑假可望再創高峰。但也有老居民嘆：「人多是好事，別再重演陽傘亂象！」縣府承諾將檢討經驗，盼將樂活氛圍延續，讓墾丁重拾「國境之南」美譽。

墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

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