為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    墾丁回溫大翻身 「南國趴」帶動旅遊人潮破萬

    南國趴活動帶來墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

    南國趴活動帶來墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/02 10:16

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大灣草坪上演的「南國趴」派對，昨（1日）吸引上萬樂迷湧入，場面堪稱熱鬧滾滾！隨著玖壹壹、高爾宣等大咖輪番上陣，現場人聲鼎沸，成功讓墾丁重現人潮。

    「南國趴」自28日起一連兩天在大灣草坪登場，邀請玖壹壹、固定客、溫蒂漫步等藝人壓軸，搭配南方大唱比賽的熱血氣氛，前兩天人潮幾乎水洩不通。墾丁大街連兩晚更是擠滿逛街人潮。

    玖壹壹等歌手昨晚登台，全場跟著搖擺，縣府說，這次「南國趴」是為4月「台灣祭」暖場，結合音樂經濟，帶動旅宿和餐飲業復甦。旅館業者透露，連假住房率回升，較去年同期成長兩成，夜市攤販也說生意比以往好。

    這場「南國趴」不僅讓墾丁人氣回暖，更象徵觀光重生的契機。過去因物價高、環境亂，墾丁曾被遊客冷落，如今靠音樂和活動重新聚人氣。業者直言，若能持續舉辦，暑假可望再創高峰。但也有老居民嘆：「人多是好事，別再重演陽傘亂象！」縣府承諾將檢討經驗，盼將樂活氛圍延續，讓墾丁重拾「國境之南」美譽。

    墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁連假人潮回溫。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播