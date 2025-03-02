女僕店徵外場服務生卻要陪包廂客人聊天 高市開罰30萬元

高雄女僕咖啡店涉徵才不實，遭開罰30萬元。（記者侯承旭攝）

2025/03/02 09:59

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市某女僕咖啡店刊登徵才廣告，工作項目為餐飲服務生，民眾應徵錄取後，實際工作卻是「與客人在包廂內一對一聊天」，高雄市勞工局認定涉有招募或僱用員工為不實之廣告之情事，重罰30萬元。

該女僕咖啡店透過網站徵才，工作內容載明「跑單、擺盤、送餐及聯繫內外場之餐飲服務生工作」，求職者去看工作環境時，店家說明在1樓工作的人員，時薪是200元，若到2樓跟客人聊天，會加獎金300元，所以時薪會有500元。

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有民眾應徵錄取後，到職當日才知道工作內容是要在客人上門後，前往2樓包廂與客人一對一聊天，與徵才廣告刊登的內容不符，立即報警，警方到場了解後，通知勞工局處置；勞工局給予女僕店負責人陳述意見後，違反就業服務法第5條第2項第1款規定之事實明確，開罰30萬元。

該女僕店負責人事後向高市府提出訴願，辯稱自己只是掛名負責人，未參與營運，裁罰金額30萬元造成非常大的壓力，盼撤銷處分。

高市府訴願委員會調查後指出，獨資商號若違反行政法令，應以負責人為裁處對象，該起徵才爭議，確實違反就業服務法規定，雇主招募員工不得為不實之廣告或揭示，裁處30萬元罰鍰，經核於法並無不合，駁回訴願。

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