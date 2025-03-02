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    收假日湧車潮 省道公路今13路段恐壅塞預估壅塞

    今天（2日）是228連假最後一日，公路局預估湧現返回工作地車潮，13路段預估容易雍塞。示意圖。（資料照，公路局北分局提供）

    今天（2日）是228連假最後一日，公路局預估湧現返回工作地車潮，13路段預估容易雍塞。示意圖。（資料照，公路局北分局提供）

    2025/03/02 09:42

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（2日）是228連假最後一日，公路局預估湧現返回工作地車潮，13路段預估容易壅塞，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。

    公路局預估，省道容易壅塞的路段，銜接國道快速公路方面，中部台18線中埔交流道接國3、台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段；主要省道幹道方面，台61線鳳鼻-香山及中彰大橋路段、台1線水底寮-楓港、台9線南迴公路及蘇花路廊。

    短程旅遊觀光景點路段也預估會有車多或壅塞情形，包含台2線關渡-淡水及萬里-大武崙路段、台3線大溪路段及台9甲線新店-烏來路段。

    昨天省道路況，部分路段車多或壅塞，包含台1線枋山-水底寮路段北向、台2線淡水紅樹林-竹圍路段西向、台61線中彰大橋路段北向、台3線古坑路段北向、台9線礁溪路段北向、台74線大里-霧峰路段雙向及台86線仁德路段西向等。

    公共運輸部分，昨天西部國道客運共行駛5420班次，疏運10萬347人，疏運人數較2023年同期增加2.9%；東部國道客運路線共計行駛1723班次，疏運3萬2963人，疏運人數較2023年同期增加25.5%。

    公路局建議用路人出發前查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）、公路局疏運專區（https://tinyurl.com/wrms2zd）查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

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