竹市汀甫圳東園國小段步道改善工程開工 最快年底完工

汀甫圳東園國小段步道改善工程開工。（市府提供）

2025/03/02 09:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推動通學步道改善工程，「新竹市汀甫圳步道改善工程東園國小段」將打造長度238公尺、總面積1758平方公尺的東園國小段通學步道，並將銜接已完工的陽明交大博愛校區段汀甫圳通學步道，完善通學之路，工程經費849萬6千餘元，今天開工預計最快年底完工。

市府表示，東園國小段作為「汀甫圳景觀通學步道」的一部分，長期以來深受當地居民與遊客的喜愛，且學生進出頻繁，通行需求大，為銜接校園與鄰里，水岸與綠地，具人本精神與文化氣息的通學步道。配合內政部國土管理署推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，市府積極爭取預算打造當地通學步道。

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都發處表示，此次改善工程將微調該段步道基地的高程，解決現有高程不便的問題，並遷移體健設施與遊具，增植喬木、設置無障礙坡道、新設座椅等，消除步道分段高差帶來的不便，力求營造一個舒適、安全的步行環境。

都發處指出，根據工程規劃，施工期間將實施必要的交通管制，並確保園後街三巷與學府路的交通暢通，以減少對市民生活的影響，市府將積極與當地學校及居民溝通協調，並確保施工過程中的安全與順暢，落實「新竹好學、安心通學」教育願景。

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