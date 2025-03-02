今明暖熱高溫逾30度 週二春雷響轉濕冷恐驟降15度

今、明（2、3日）兩天晴朗穩定，高溫仍升至30度以上。（資料照）

2025/03/02 09:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1日）各地區最高氣溫逾30度，今、明（2、3日）兩天晴朗穩定，高溫仍升至30度以上，週二（4日）鋒面通過，有春雷響起機會，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，恐有劇烈溫差出現。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地晴朗穩定，清晨易起霧，空氣品質仍不佳，戶外活動應注意，花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天溫暖如夏、早晚稍涼，各地區氣溫為：北部16至31度、中部16至32度、南部16至33度、東部19至30度。

請繼續往下閱讀...

最新歐洲模式模擬顯示，週二鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展，有首波春雷乍響機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，乍暖還寒應特別注意氣溫的劇烈變化，溫差恐逾15度。

週三至下週日（5至9日）北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

預估下週一、二（10、11日）冷空氣減弱、氣溫回升，但仍有水氣通過，持續為易降雨、易起霧的型態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法