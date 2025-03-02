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    台南古都馬逾2.4萬人起跑 補給霸氣端出整隻烤雞、龍蝦

    賽道補給站霸氣端出整隻烤雞。（記者王姝琇攝）

    賽道補給站霸氣端出整隻烤雞。（記者王姝琇攝）

    2025/03/02 09:07

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南古都國際半程馬拉松今晨起跑，有2萬4105名跑者參賽，賽道補給站端出整隻烤雞、龍蝦、豬腳、蝦餅冰淇淋等，讓跑者飽覽府城風光的同時，也飽嚐特色美食！

    台南古都國際半程馬拉松近年已成為南台灣極具指標性的路跑賽事，賽道沿線經過台南特色古蹟景點，並於賽道補給站提供多樣特色美食小吃，為跑者補充能量，吸引國內、外跑者共襄盛舉。

    台南市長黃偉哲今晨鳴笛，為選手加油打氣。黃偉哲說，此次有2萬4105人參賽，人數創新高，其中有來自44個國家、共498名外籍選手參加；沿途很多補給美食為跑者補充能量，包括龍蝦、整隻烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、豆花、蝦餅冰淇淋及現打果汁，讓跑者邊品嚐美食、邊欣賞府城美景。

    本屆賽事共分為半程馬拉松組，10公里路跑組、5公里健康休閒組，台南的友誼市日本山口縣也特別提供加碼禮，致贈半馬組男子、女子冠軍山口縣工藝品大内塗菓子鉢及萩焼，及富有日本特色的環保袋、束口袋，展現台南與國際的友好情誼。

    體育局長陳良乾指出，台南古都國際半程馬拉松擁有全台文化景點密度最高、獨家港區景色賽道及豐盛美食等特色，並規劃專業配速列車、美食補給、救護團隊、加油團等，讓跑者盡情享受、揮灑熱情汗水。緊接著，台南市將於4月19至24日舉辦全中運，歡迎全國選手一起來台南作客。

    來自台中的阮小姐表示，這是她第一次來古都馬拉松，帶小孩來參與健康休閒組5公里，這次剛好遇到連假，因此全家人一起來台南旅遊，吃牛肉湯、鍋燒意麵等在地美食，享受古都的美好。

    賽道補給站端出整隻烤雞、龍蝦、豬腳、蝦餅冰淇淋等，讓跑者飽嚐特色小吃美食。（記者王姝琇攝）

    賽道補給站端出整隻烤雞、龍蝦、豬腳、蝦餅冰淇淋等，讓跑者飽嚐特色小吃美食。（記者王姝琇攝）

    台南古都國際半程馬拉松今晨鳴笛起跑，多達2萬4105人參賽，人數創新高。（記者王姝琇攝）

    台南古都國際半程馬拉松今晨鳴笛起跑，多達2萬4105人參賽，人數創新高。（記者王姝琇攝）

    賽道補給站端出龍蝦，讓參賽者忍不住停下腳步品嚐。（記者王姝琇攝）

    賽道補給站端出龍蝦，讓參賽者忍不住停下腳步品嚐。（記者王姝琇攝）

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