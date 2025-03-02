03/02各報重點新聞一覽

美國總統川普（中）、副總統范斯（右）2月28日在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談時，爆發長達10分鐘的激烈爭執。川普、范斯批評澤倫斯基對美國的支持不知感恩，在場數十名記者親眼目睹此史無前例的一幕。（路透）

2025/03/02 07:01

自由時報

川普、澤倫斯基 不歡而散 白宮會談爭執 美烏礦產協議卡關

為終止烏俄戰爭，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基原定二月廿八日在白宮簽署礦產合作協議。然而，兩位總統在正式簽署協議前的白宮會談中發生激烈爭執，最終不歡而散，不僅會後聯合記者會取消，也未能簽署協議，澤倫斯基甚至被白宮下逐客令。

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斷我海纜 多重化名停靠台韓港口 宏泰58是千面船 疑中國國企所有

日前涉嫌拖斷台澎三號海纜的西非多哥籍中國權宜輪「宏泰五十八」，經海委會證實是「千面船」，有多重化名。記者追查發現，「宏泰」或「宏大」等船名應為「靠港專用」，其船舶辨識號碼（IMO）之一更與中國籍「金龍三八九（JING LONG 389）」相同，而「金龍」輪二○○六年出廠後船東為中國國有企業「中遠海運」，並由「東莞市金龍航運」管理。

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掃墓釀火災延燒果園 公所判賠 欠缺給水設施 法官認為公所有責

二二八連假起進入掃墓季節，管理公墓的鄉鎮公所要小心防範公墓火災，南投縣草屯鎮公所即因管理的公墓發生火災，延燒毀損一間農戶的網室木瓜園，果農聲請國家賠償四四八萬餘元，南投地院認為草屯鎮公所未善盡管理之責，造成果園毀損，判賠七十四萬餘元。

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聯合報

川澤會吵架 礦產協議恐破局

美國總統川普二月廿八日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，竟在世人面前爆出爭執，澤倫斯基隨後被「請出」白宮，未按原計畫與川普共同簽署礦產協議；川普說，澤倫斯基還沒準備好接受和平。

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多國重申挺烏克蘭…歐領袖峰會 與烏談共同防衛計畫

烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普會談不歡而散，歐洲領袖幾乎一面倒重申支持烏克蘭，澤倫斯基一日抵英國倫敦，準備參加英國首相施凱爾二日主持的歐洲領袖峰會，逾十位歐洲領袖討論與烏克蘭的共同防衛安全計畫，及歐洲能提供的安全保證。

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中國時報

川澤核爆級大吵 全球震驚

美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓形辦公室會晤，雙方卻出乎意外高聲互槓，在眾目睽睽下演變成叫罵擂台，震驚全世界，也讓外界對透過談判結束烏克蘭戰爭的前景生疑。美烏原訂的礦產協議簽署儀式被取消，澤倫斯基被迫提前離去。

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川普喜怒無常 加深市場擔憂

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基白宮激烈交鋒，美股短暫下跌後，四大指數有驚無險收紅；國際分析師認為，俄烏停戰延宕對美股影響有限，但川普的「不確定性」恐加深市場擔憂。政大金融系教授殷乃平認為，川普公開霸凌烏克蘭的行徑在全世界播放，全世界目睹川普鴨霸作風，不僅動搖美領導地位，對川普人格也重新評估，區域經濟體將加速形成。

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涉嫌拖斷台澎三號海纜的多哥籍中國權宜輪「宏泰五十八」，證實是「千面船」有多重化名。（海巡署提供）

南投縣草屯鎮公所即因管理的公墓發生火災，延燒毀損一間農戶的網室木瓜園，南投地院判賠。圖為掃墓燒紙錢引發火災畫面，非此新聞事件。（資料照）

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