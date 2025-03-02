花壇虎山巖「下雪」了 李花盛開的「彩虹阿嬤」超顯眼

「彩虹阿嬤」李美津是稱職的公關組長，配合花壇虎山巖李花大盛開，頭髮染上櫻花粉，穿上桃紅上衣，在潔白李花前更亮眼。（葉尚雯提供）

2025/03/02 06:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉虎山巖開滿了白色的李花，讓人走在李花大道，都覺得飄飄欲仙，不過，有「彩虹阿嬤」稱號的虎山巖管委會公關組長李美津表示，要跟李花拍照，就是穿得越鮮豔越好，像她頂著櫻花粉的髮色，配上桃紅上衣與紅外套，襯得花美人更出色！

李美津年約70歲，年輕時去相館拍照，照片都會被老闆擺在櫥窗當宣傳，就算如今升格當阿嬤，照樣保持一貫的美妝自我要求，出門一定上妝，但因為頭髮有少年白的情況，讓她難以接受，乾脆就染髮，至於染的顏色，什麼顏色都可以試，只要高興就好。

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堅持打扮要有風格的李美津，不只是鞋子要與衣服配色，連髮色也要隨著季節變化。身為虎山巖的公關組長，今年2月李花大開，5、600棵李花讓虎山巖好像下雪一樣，李美津就把頭髮染成櫻花粉，配上白白李花格外顯眼。而以往的4、5月金針花開成一片黃金海，她就把頭髮染成淡紫色，這時髮色就不會搶走金針花閃耀的光采。

李美津的女兒、花壇鄉代表葉尚雯表示，媽媽連去日本穿和服拍照，髮色是白底黃髮加挑染桃粉，也就是滿頭白髮，先是染成黃色幾個月，髮色出現白中帶黃，這時再挑染桃粉，映稱著和服，在專業攝影掌鏡來拍出美照。

葉尚雯說，媽媽連去葡萄園拍照，就把頭髮染成紫色，有次去柑橘園拍照，這回來不及染色，就自備道具帽，直接往頭上一戴，立刻變身為「橘子嬤」，整個少女心大爆發，完全走浮誇路線。

縣議員李成濟表示，目前李花已完全盛開，加上李花怕雨，而氣象預報在228連假後將會轉冷，請民眾把握連假最後一天來賞花，錯過可能就要等明年了。

「彩虹阿嬤」李美津是花壇虎山巖公關組長，配合金針花開，頭髮染上淺紫，不搶走黃金花海的光采。（葉尚雯提供）

「彩虹阿嬤」李美津與葡萄園合拍，不忘染上紫色來搭配。（葉尚雯提供）

「彩虹阿嬤」李美津與柑橘園合照，這次自備橘子頭套。（葉尚雯提供）

「彩虹阿嬤」李美津去日本穿和服攝影，頭髮白中帶黃還染上挑染桃粉。（葉尚雯提供）

彰化花壇李花已完全盛開，要賞花就要把握機會。（記者劉曉欣攝）

彰化花壇李花已完全盛開，要賞花就要把握機會。（記者劉曉欣攝）

彰化花壇李花已完全盛開，要賞花就要把握機會。（記者劉曉欣攝）

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