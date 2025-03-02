獨家》台德聯手破解百年謎團 新魚種以「打狗」命名

打狗異鰭鱵目前數量稀少，詳細分布範圍有待進一步研究。（廖運志提供）

2025/03/02 00:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕1907年起，「沉睡」在德國漢堡自然博物館、僅有「Takao, Formosa」字樣的不明魚類標本，2023年經台灣與德國學者採樣、比對後，聯手破解百年謎團，不僅確認是新魚種，更以高雄舊稱「打狗」命名，研究成果去年底發表在國際知名學術期刊「Zootaxa」，堪稱國際學術合作典範。

台北市立大學地球環境暨生物資源學系助理教授廖運志指出，這是在台灣西南部發現的全新魚類，正式名稱為「打狗異鰭鱵」（Zenarchopterus takaoensis），是他跟國家海洋研究院海洋生態及保育研究中心研究員張至維、德國漢堡自然博物館Thiel研究員合組跨國團隊的成果。

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廖運志感謝漢堡自然博物館慷慨提供標本測量與X光影像，更將標本寄到台灣，讓他跟張至維能更詳細檢視比對，凸顯博物館標本典藏對科學研究的重要性。

廖運志表示，異鰭鱵廣泛分布在紅樹林水域，因下頷特別延長，俗稱「水針」，以掉落水面的昆蟲為食屬胎生魚類，雄魚會利用特化的臀鰭與雌魚進行體內受精，胚胎直接在體內發育，幼魚出生即可獨立游泳。

廖運志強調，全球已知19種異鰭鱵屬魚類，台灣原本僅記錄蟾異鰭鱵與董氏異鰭鱵2種，他曾新增匙鰭異鰭鱵，加上打狗異鰭鱵，台灣已有4種。

廖運志表示，1986年，美國學者Collette注意到漢堡自然博物館一件不明魚類標本，標籤註明1907年的採集地為「Takao, Formosa」，因上頷較長、胸鰭、臀鰭的鰭條數量較少，與已知物種不符。

廖運志指出，後續學術界未能在高雄重新發現這種魚，可能本就不易採集，且曾分布的紅樹林因高雄港擴港工程而消失，所以至今無法在高雄採集到打狗異鰭鱵。

研究團隊於2021年展開環島「釣魚之旅」，因異鰭鱵體型細長，無法用漁網，但特別選擇鱈魚香絲為餌，並透過持續晃動釣線吸引目標魚類。廖運志笑稱：「未用完的鱈魚香絲還能當零食！」

2023年，研究團隊終於在嘉義縣東石漁港附近紅樹林，釣獲7尾打狗異鰭鱵，進行肌肉組織採樣與分子鑑定，再比對日本沖繩及台灣西南部的相近種魚類標本，確認是未曾記錄的隱藏物種，但因數量稀少，詳細分布範圍有待進一步研究。

廖運志曾新增紀錄匙鰭異鰭鱵，加上這次打狗異鰭鱵，台灣已有四種異鰭鱵。圖為匙鰭異鰭鱵。（廖運志提供）

收藏在德國漢堡自然博物館的不明魚種，歷經百年之後，終於被廖運志等台灣與德國學者聯手破解，新魚種命名「打狗」異鰭鱵。（德國漢堡自然博物館提供）

台德聯手破解百年謎團，新魚種命名「打狗」異鰭鱵。圖為廖運志（左）在嘉義縣東石漁港附近紅樹林釣獲打狗異鰭鱵（右）。（廖運志提供）

打狗異鰭鱵（上）身型細長，只能垂釣。（廖運志提供）

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