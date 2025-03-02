台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」獲獎 7月底完成開路有利招商

高雄市地政局完成牴觸戶拆遷，目前進行曹謹路排水工程，預計7月底完成開路。（記者陳文嬋攝）

2025/03/02 00:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」榮獲「台鐵心站獎」二三等車站第二名，高雄市地政局完成牴觸戶拆遷，預計7月底完成開路，為三度招商化解最大隱憂，也將串聯曹公圳親水環境，有助吸引更多人潮。

鳳山車站開發大樓6+10層「空中鳳城」是全國唯一古城造型車站大樓，重現鳳山建城236年歷史上消失北門，古色古香建築風貌獲得旅客青睞，榮獲「台鐵心站獎」十大績優車站二三等站組第二名，新地標成為民眾打卡熱點。

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地方爭取百貨、電影院、文創聚落等，台鐵推動促參ROT整建營運移轉模式，打造全國首座電影院車站，由業者開發整建、經營管理，可規劃旅館、主題餐廳、婚宴會館等，但二度招商流標。

地政局已完成牴觸戶拆遷，打通最後一哩路曹謹路，目前進行排水工程，但現況地形與鳳山車站高程落差近2米，將施作擋土牆及填土工程，預計7月底完成開路，讓車站環狀道路成形，有利台鐵招商化解最大隱憂。

地政局也將施作臨停接送區、計程車排班區，紓解交通避免人車爭道，並於曹謹路兩側設置人行步道，串聯曹公圳營造護城河親水環境，有助於吸引更多人潮，促進地方繁榮發展。

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