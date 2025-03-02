鳳山車站大樓「空中鳳城」三度招商 台鐵自砍近半收益拚2027年營運

高雄鳳山車站開發大樓「空中鳳城」三度招商。（記者陳文嬋攝）

2025/03/02 00:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」三度招商提出最佳優惠，自砍近半收益降為4.5億元，並負擔前15年房屋稅，爭取民間投資8.53億元，8月評選出最優申請人，預計2027年第四季營運。

鳳山車站開發大樓6+10層「空中鳳城」是全國唯一古城造型車站大樓，地方爭取百貨、電影院、文創聚落等，台鐵推動促參ROT整建營運移轉模式，由業者開發整建、經營管理，打造全國首座電影院車站，但招商兩度流標，地方苦等何時風華再現？

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台鐵廣納業者意見，包括鄰近建置中商場造成競爭壓力、建物空間規劃不符使用，以及投資成本高擔心無法回收等風險，台鐵三度公告招商，延長優先續約年期、調降權利金、自負前15年房屋稅等，以降低業者前期投資風險；因應地方需求納入公益活動場地的敦親睦鄰計畫創新及回饋加分項目，期透過與地方互動增色，活絡開發大樓場域空間運用。

台鐵招商維持設置電影院，使用1到3樓層由業者辦理變更，契約整建期及營運期維持32年，其中，整建期不超過2年，業者可提前完成整建，以利及早營運，可規劃旅館、主題餐廳、婚宴會館等。

台鐵提出最佳優惠，調降固定權利金，原本營運開始後前10年每年至少400萬元，第11年以後加計350萬元，第12年起每年按前1年金額調漲1％，改為營運開始後前5年固定權利金每年至少250萬元，自第6年以後每5年加計100萬元。

此外，契約優先續約年期由10年延長為15年，原本負擔前5年房屋稅，改為負擔前15年房屋稅；契約年期整體收益4.5億元，比首次招標訂定收益8億元，自砍將近一半收益，爭取民間投資8.53億元不變，政府賦稅收入超過10億元不變。

台鐵說，預計3月18日舉辦招商說明會，第三次招商到6月26日止，預計8月評選出最優申請人，11月完成議約及簽約，預計2027年第四季開始營運。

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