土地公拜麻糬「黏錢」大排長龍！彰化市長喊開辦「麻糬市集」

彰化市大東門福德祠的土地公祝壽祭典，由彰化市長林世賢擔任主祭。（彰化市公所提供）

2025/03/01 23:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市是美食之都，中秋節檔期排隊買蛋黃酥，每到頭牙、冬至就換成排隊買麻糬。彰化市長林世賢表示，人潮就是錢潮，彰化市不只有肉圓與爌肉飯稱霸全台，多家麻糬店也是超人氣的排隊名店，計畫開辦「麻糬市集」，用美食來帶動觀光。

林世賢表示，今天農曆2月2日是土地公生日，也是民間俗稱的「頭牙」，由於相傳土地公喜歡吃麻糬，麻糬會「黏錢」，也讓彰化市好幾家的麻糬名店，連日來全都大排長龍，排隊人潮長達數百公尺，排隊奇觀也成為遊客打卡的熱點。

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林世賢指出，彰化市因為是座古城，本來就是小吃的樂園，美食的天堂，最特別的是，許多知名美食剛好都跟「圓形」有關。像是彰化肉圓也是圓圓的，彰化爌肉飯的招牌爌肉就像是半圓形的，蛋黃酥底部是圓形的，連麻糬也是圓圓的，許多人來彰化市遊玩，就跟到台南一樣，美食太多，就怕胃太小，無法一次吃完所有美食。

因此，林世賢認為，美食就是當今觀光的最佳代言人，頭牙、冬至排隊買麻糬幾乎都是在地人，沒有代購業者，而在地人都願意排隊等候，就是美味的最好證明，更應該大力推薦，讓更多彰化美食站上全國舞台，市公所曾辦過咖啡市集，成效良好，計畫用相同的方式來開辦「麻糬市集」、「蛋黃酥市集」，讓彰化市成為中台灣美食觀光小旅行的第一品牌。

彰化市經營超過半世紀老店「大元麻糬」，高人氣的「玉瓏坊麻糬」與「玉華珍麻糬」等店，每到頭牙、冬至都是大排長龍，讓在地人都排隊排到心甘情願，由於麻糬都是當日現做，食用期限較短，在地人如果作為送禮選擇，都是當天購買當天親送，也被是為誠意百分百的彰化市伴手禮。

彰化市老字號的大元麻糬，平日生意就很好，每到頭牙與冬至，排隊超過數百公尺。（資料照）

彰化市老字號的大元麻糬，平日生意就很好，每到頭牙與冬至，排隊超過數百公尺。（資料照）

彰化市玉瓏坊麻糬也是超人氣，在地人願意排隊購買。（資料照）

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