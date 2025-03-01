曾為台南酒家建築 見證228歷史

第3代招仙閣位南市中正路上，曾見證一段228歷史。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/01 22:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區中正路上有棟連屋建築，早年地方耆老稱為「空軍新生社」，據文史工作者陳坤毅梳理文獻史料，逐步釐清它的身世，原來是台南曾經著名的招仙閣酒家，而且還曾見證一段228歷史。

陳坤毅表示，招仙閣歷經幾位經營者，初先開設於1932年間，後遷移位在西門町通轉角處（今西門路二段266號）建築，與同條大道上的寶美樓、醉仙閣相互輝映，可謂當時台南最具代表性的3間酒家。後來第3代招仙閣在1938年底遷移至田町42番地（今中正路202、204、206、208號），此時建築受現代主義影響，立面表現洗鍊，樓高4層、面寬近27公尺，當時被視為台灣第1大酒家。

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二戰後，幸運躲過轟炸摧殘的招仙閣，由郭姓業者經營。1947年228事件蔓延台南，台灣南部防衛司令部台南區指揮部以參與暴動為由拘押郭姓業者，期間招仙閣逕遭205師青年軍所駐。

雖然郭姓業者後來獲得保釋，但是招仙閣遭駐軍佔用問題讓他十分頭痛，他呈請陸軍訓練司令部暨台灣全省警備總司令部後，1948年7月駐軍才遷出。正當準備重新裝修招仙閣，1948年10月空軍供應司令部遷台，竟又強制入駐招仙閣。

他提出抗議，卻屢遭刁難，被迫以「顧全大局」簽訂「不定期」租約。1950年空軍供應司令部遷往舊州廳（今國立台灣文學館）辦公，招仙閣交由空軍新生社接管經營，提供軍官康樂服務。

豈料空軍新生社不久又將部分空間分租，當起二房東，有蘇州松鶴樓、撞球場、生生鞋店等。為此郭再次抗議，向監察院糾舉空軍供應司令部，經數年斡旋，空軍新生社終於在1957年遷出，移至改作空軍宿舍的原台南合同廳舍（今南市消防史料館 ）。

其中較特別的，1962年在3樓開幕的古都大舞廳，是台南第1所公開設立的舞廳。1990年代中正路商圈日漸沒落，曾經的黃金年代已不復見。原本招仙閣經營的餐廳何時結束不清楚，外牆現存「廳」、「大」、「禮」、「堂」字樣或許是餐廳時期的遺跡。

陳坤毅表示，招仙閣見證中正路的繁華過往，也看盡政權更迭的扭曲劇情。儘管外觀已非完全日本時代的原樣，但主體結構及部分細節尚在，是台灣現存空間最大的酒家建築，在台南這個台灣留存最多酒家老建築的城市，更是不可多得的珍貴文化場域，值得重視。

原招仙閣外牆現存「廳」字。（記者洪瑞琴攝）

招仙閣一度位在西門町通轉角處（今西門路上）建築。（記者洪瑞琴攝）

中正路上第3代招仙閣，主體結構及部分細節尚在。（記者洪瑞琴攝）

南市西門路上的寶美樓，曾是知名酒家樓。（記者洪瑞琴攝）

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