鹿港龍王祭6聖筊擇定5/3 地方驚喜：正巧先恭迎白沙屯媽祖？

鹿港慶端陽龍舟賽去年邀請到職棒龍隊「小龍女」，成為全場吸睛焦點。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/03/01 22:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中台灣歷史最悠久的「鹿港慶端陽」龍舟賽，最獨特的「龍王祭」每年農曆2月2日「龍抬頭」擲筊擇定日期，5月3日以連續6個聖筊獲選。地方人士說，今年白沙屯媽祖進香5月1日深夜出發，5月3日就要抵達北港，5月2日有很大的機會穿越彰化海線，鹿港可望連2天嗨翻。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚說，博杯由縣長王惠美親自上場，第一個日期是5月11日，只獲得1個聖筊；第2個是5月4日，連一個聖筊都沒有；第3個是5月3日，連續獲得6個聖筊，是歷年來最高的紀錄。

請繼續往下閱讀...

「龍王祭」揭開鹿港慶端陽龍舟賽序幕，不只龍舟開光點睛、把龍舟吊到福鹿溪祭江而已，所有比賽的龍舟都會「陸上行舟」恭迎神尊，配合社團踩街表演，是鹿港大事。日期一確定，許多地方人士說，前一天很有機會在鹿港迎接白沙屯媽祖，隔天就是「龍王祭」，真是太巧了。

地方人士說，白沙屯媽祖進香路線不固定，今年去程是急行軍，時間有限，最有機會走海線，一路南下行經伸港、鹿港到芳苑的機會非常大，不少人已把時間空下來，準迎接白沙屯媽祖。地方期待，「龍王祭」之前可以先恭迎白沙屯媽祖，如果成真，就太圓滿了。

鹿港慶端陽龍舟賽5月30日到6月1日舉行，3月3日到24日報，除了超人氣的夜間龍舟，也福鹿溪旁平面道路也會設攤位，鹿港鎮長許志宏與福興鄉長蔣煙燈邀請民眾一起來看龍舟，體驗最有端午味的龍舟賽。

彰化縣長王惠美博杯決定「龍王祭」日期。（記者劉曉欣攝）

白沙屯媽祖今年進香去程時間非常短，勢必要急行軍。（白沙屯拱天宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法