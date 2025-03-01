明天還有1天！彰化「香菜市集」登場 香菜控大會師

彰化舉行「香菜市集」活動，超過100攤香菜主題美食，吸引愛吃香菜的民眾來參與。（記者陳冠備攝）

2025/03/01 20:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣香菜種植面積約165公頃，佔全國近9成產量，為推廣香菜，彰化縣政府結合民間香菜市集團隊，於3月1日、2日在員林市圓林園舉辦「彰化優鮮X香菜市集」活動，首日就吸引大批民眾到場聞「香」。

為顛覆國人對香菜又愛又恨的情感，香菜市集團隊在台北、高雄舉辦「香菜市集」活動，擁有不少迴響，今年團隊計畫回到「香菜的故鄉」彰化舉辦市集，獲得彰化縣政府農業處支持，並邀集本地美食商家加入，今日活動開幕，現場舉辦加入活動IG，就送香菜帶回家活動，讓這場「香民大會」更加豐富。

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市集首日有超過100家攤位，每攤各自推出香菜主題料理，包括香菜吉拿棒、香菜口味的國宴米糕，香菜單品咖啡、香菜拿鐵冰淇淋、香菜威士忌、香菜啤酒及香菜香水等，甚至連服飾、配件等攤位，也製作有香菜元素的商品，讓喜愛香菜的民眾瘋狂不已。

香菜市集策展人吳晉寬說，成立市集的初衷是因為成員們都很愛吃香菜，為了讓不愛吃香菜的人也喜歡吃香菜，所以舉辦香菜市集，連兩年舉辦深受歡迎，今年決定從香菜產區－彰化出發，並獲得本地近30店家加入，這次活動攤位超過100攤，規模史上最大。

「人生就像香菜，什麼都不做也會被討厭」，吳晉寬說，香菜是很矛盾的產品，愛的人很愛，討厭的人很討厭，有人說是基因的關係，對此「香菜市集」很多的店家抱著研究心態開發美食，甚至會去進化香菜美食，就是希望讓每個人都能接受，覺得很用心。

詹姓民眾表示，平時很喜歡吃香菜，特地來參加這場活動，要大吃特吃，想品嚐香菜冰淇淋跟香菜咖啡。

縣府農業處處長蕭麗玲表示，全台的香菜有9城市來自彰化，目前是香菜盛產期，品嚐正是時候，她也說，香菜市集裡有許多知名美食攤家，透過其手藝，將香菜變成美味的一部分，讓不喜歡的人都願意來嘗試，藉此推廣彰化優鮮農產，共創雙贏。

彰化員林圓林園於3月1日、2日舉辦「彰化優鮮X香菜市集」活動。（記者陳冠備攝）

美食攤家各自推出香菜主題料理。（記者陳冠備攝）

香菜冰淇淋受到不少民眾青睞。（記者陳冠備攝）

全台的香菜有9成來自彰化，目前是香菜盛產期。（彰化縣政府提供）

香菜市集策展人吳晉寬，說明為何舉辦香菜市集。（記者陳冠備攝）

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