雲梯車現身朴子夜市旁 消防宣導親子搶體驗

朴子分隊在朴子夜市旁的市公所前廣場讓民眾體驗雲梯車。（朴子分隊提供）

2025/03/01 20:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓更多人體驗、瞭解消防工作及落實防火教育，嘉義縣消防局朴子消防分隊今晚將雲梯車開到嘉義縣最大夜市朴子夜市旁的朴子市公所廣場，許多親子逛夜市也搶著體驗射水，孩子穿上消防衣當起小小消防員，更了解消防員工作的辛苦。

嘉義縣消防局表示，近年來地震、風災、水災頻傳，民眾需要有防範未然的防災觀念，若無正確的防災防火觀念，面對災害時會更危險，也請民眾記得防震三步驟趴下、掩護、穩住，以及小火快逃、濃煙關門的要訣。

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朴子消防分隊表示，週六的朴子夜市是嘉義縣最大的夜市，因此準備各項消防器材做防火防災快閃宣導，希望將正確觀念讓大眾瞭解；許多民眾說，能逛夜市還能體驗消防工作，真是難得的經驗。

嘉義縣消防局長蔡建安說，有鑑於消防教育重要性，因此製作「室內消防栓箱」模擬設備，讓民眾模擬在生活中運用到的滅火工具，正確使用來滅火，而不再只是想像練習。

嘉義縣消防局呼籲，天氣仍寒冷，請民眾注意用電安全並定期檢查臥室及客廳使用電器安全，烹煮時需做到「人離火熄」，選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間阻斷功能爐具，居家有避難弱勢老人要加裝「連動式住警器」，確保生命安全。

孩子穿上消防衣體驗消防工作。（朴子分隊提供）

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