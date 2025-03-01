週日高溫飆33度 往返離島留意濃霧

週日各地大多為多雲到晴。（資料照）

2025/03/01 21:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（2日）多雲到晴，白天高溫可達33度，不過早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約16度，早出晚歸請留意氣溫變化。

中央氣象署預報，週日環境為偏南風，各地大多為多雲到晴、溫暖偏熱的天氣，僅花東地區及恆春半島有零星降雨；此外，金馬、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返離島請留意航班資訊，行車用路請注意路況安全。

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氣溫方面，週日台灣各地及澎湖、金門16至20度，馬祖12度，白天氣溫持續上升，北部及東半部最高溫約28到30度，中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些，澎湖、金門23度，馬祖18度。

天氣風險公司指出，週日至下週一白天，台灣主要受高壓迴流影響，各地天氣以晴時多雲為主，僅東部偶有零星地形降雨，氣溫偏暖熱。預測各地低溫約17到20度，白天高溫普遍可達25到30度，南部局部地區甚至超過30度。戶外活動請做好防曬並多補充水分。此外，西部位處背風面，環境風速偏弱，易有霧影響能見度，且空氣品質可能不佳，外出時請多加注意。

紫外線指數部分，週日嘉義市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣「過量級」；其餘縣市「高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東南風，西半部位於弱風區，清晨及夜間易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中部以北地區、馬祖、金門、基隆北海岸及清晨南部地區有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部短時間達橘色提醒等級。

週日中部以北及東北部低溫約16度，高溫可達33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日嘉義市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣「過量級」；其餘縣市「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部短時間達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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