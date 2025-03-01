青斑先「游進」藏壽司 陳駿季曝：龍虎斑讓日本米其林主廚驚為天人

農業部長陳駿季。（記者陳彥廷攝）

2025/03/01 20:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣養殖石斑中最大宗的「龍虎斑」去年10月底正式扣關日本成功，今年2月5日首櫃龍虎斑登陸日本，行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、漁業署長王茂城和屏東縣長周春米今天到枋寮參訪首間輸銷日本的「漁仕海鮮」養殖場，陳駿季致詞時透露，日本米其林主廚嘗過這批龍虎斑後「驚為天人」，因此，銷售期從原本的2週拉長6倍到3個月。

「2023年青斑先『游進』日本藏壽司！」縣長周春米指出，屏東是養殖大縣，尤其近年更是「斑斑血淚史」，88風災摧毀大片魚塭，2022年遭當時主要銷售市場中國以政治因素擋住，但屏東的養殖戶非常爭氣，縣府團隊也透過青斑先行方式，進軍日本藏壽司，再接再勵以最大宗的「龍虎斑」正式銷往日本。

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周春米說，銷日並不簡單，日本一直以來對龍虎斑親代的食源會累積的西卡毒素很有疑慮，屏東縣府配合中央從源頭及環境監測，成功讓日本排除疑慮。養殖方面也從全魚利用轉為魚片截切，這對養殖戶都是全新挑戰，除了要感謝中央，去年榮獲百大青農的「漁仕海鮮」場主洪佳琪的努力更是不可或缺。

「游了8年才進到日本！」陳駿季說，國與國間的貿易，第一關就是碰上檢疫的環節，也的確有很多很多的困難，但台灣用科學證據化解日本的疑慮，進到日本市場只是前進一步，台灣的龍虎斑更要擄獲貨日本人的胃，除了進入日本，接下來重要的是向日本比較大的通路介接，去年已數度到日本與大的通路商結合。

陳駿季透露，除了2月5號首櫃銷往日本記者會，也要向卓榮泰院長、周春米縣長報告，上個禮拜西武社長親自到台灣帶來好消息，首批龍虎斑原定只供應2個禮拜，但米其林主廚吃了之後是驚為天人，所以他把銷售期從2個禮拜拉長到3個月。

陳駿季說，中國禁台灣石斑銷售時全台有約9成石斑銷中，一瞬間消失，當時大家都在想「怎麼辦」，但要向全台灣人報告，目前外銷石斑約6成，約4成是內銷，已開始翻轉國內外市場，淡化掉只靠中國一個市場的習性，讓石斑在國內更為普及。

陳駿季說，順利銷往日本，表示產品是被嚴謹的日本人認可，非常難得，這也要歸功於自己生產端有很好的認證系統，在加工段結合冷鏈物流輸送，後續能夠有更多拓展，證明我們不是只靠中國市場，也讓我們開拓更高端的市場，很感謝漁民、地方政府及同仁的打拚，克服所有的困難一步步登頂。

屏東縣長周春米。（記者陳彥廷攝）

百大青農洪佳琪是首櫃銷日龍虎斑的養殖戶。（記者陳彥廷攝）

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