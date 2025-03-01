高雄停車格外移增設單車道 缺緩衝帶開車門恐擊落騎士

民眾憂心新道路設計，因停車格與自行車道間無緩衝帶，汽車右側開門恐將自行車騎士擊落。（記者許麗娟攝）

2025/03/01 20:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄博愛一路近同盟一路口原本位於路旁的汽機車停車格，近日新規畫將停車格外移，與人行道間增設了自行車道，高雄市交通局說明，是藉以推動行人與自行車的適度空間區隔，不過也有民眾發現，由於汽車與自行車道間無緩衝帶，副駕駛座側開車門，若未注意恐將單車騎士擊落。

這段停車格外移的路段，位於博愛一路的同盟二路與北平一街段約160公尺，新規畫車道縮減，將停車格外移後，於人行道與停車格間增設自行車道，除了讓原本設於人行道上的單車道與行人間有區隔，也能讓單車與汽機車間有區隔。

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高雄市交通局指出，博愛路是市區自行車道主要南北向幹道，為持續推動行人與自行車之適度空間區隔，交通局在2023年初在站西路鋪設工程中，即已參考國外案例，先設置博愛一路（遼寧-九如）一段約130公尺，將過寬的快車道縮減後，於停車格右側設置自行車道，對行人、自行車的安全都有助益；本次藉博愛路（同盟-北平）道路重鋪的機會，延續推動此160公尺路段快車道瘦身、自行車道分隔的措施，未來目標將串聯高雄車站-愛河之心，以提升人、車安全。

不過，臉書「高雄好過日」提及，國外行之有年的「保護型自行車道」，在停車格與自行車道間都有緩衝帶便於開車門等用途，網友也認為目前高雄這樣的畫法，恐怕汽車車門打開馬上把自行車撞飛，這將也是交通局在規畫上需留意與改善之處。

高雄市博愛一路同盟至北平段，近日將汽機車停車格外移，增設自行車道。（記者許麗娟攝）

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