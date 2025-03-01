桃園三元宮祈龜活動 2150斤平安龜成焦點

八德福德會敬獻的平安龜重達2150斤，較去年2149斤多1斤。（記者謝武雄攝）

2025/03/01 18:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是農曆二月初二土地公生日，八德三元宮舉辦「八德祈龜文化薪傳推廣活動」，除八德福德會敬獻2150斤平安龜外，市長張善政、議長邱奕勝也推著市府敬獻重1368斤平安龜進場，都成為現場矚目焦點，在完成敬獻儀式後，兩隻大平安龜分食給現場信眾分享喜氣。

據悉，福德會敬獻平安龜已經成為三元宮傳統，重量則是擲筊請示神明，以往擲出一個「聖筊」加100斤，例如去年2000斤，今年如果擲出二個「聖茭」，今年的平安龜就要2200斤，由於重量增加太快，之後改為10斤，如今變成1斤，今年擲出1個「聖筊」，因此重量只較去年2149增加1斤成為2150斤。

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三元宮主委呂林小鳳說，每逢土地公誕辰，三元宮會舉辦祈龜活動，現場除了米糕龜外，還有金龜、金媽祖、金財神、金元寶、金龍供信眾擲筊祈請，只要「聖筊」同意，信眾就可帶回保佑一整年，明年還願即可，每年都有上千隻各式米糕龜排滿整個供桌，場面相當熱鬧，此外，三元宮還舉行「創意龜競賽」及「千人親子DIY米糕龜競賽」吸引大批民眾報名參加。

另為鼓勵學子努力向學，三元宮專款專用文昌帝君點燈預算，在活動中頒發給八德區各中小學校上千份助學金、每班一名學生可得二千元，由張善政頒獎給各校校長。

市長張善政、議長邱奕勝等推著市府敬獻重達1368斤的米龜進場。（記者謝武雄攝）

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