桃園賞櫻潮！復興拉拉山昭和櫻粉嫩盛開 中壢莒光公園花況8成

中巴陵櫻木花道的昭和櫻盛開。（桃市觀光旅遊局提供）

2025/03/01 19:19

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園北橫櫻花季適逢228連假好天氣，觀光旅遊局統計，連假首日拉拉山地區湧入近1萬人賞花，中壢莒光公園八重櫻也吸引許多遊客，目前花況還有8成，花期估持續下週；楊梅地區伯公岡公園、富岡派出所圍牆邊、伯公岡原始福德祠（廟中廟）入口處也都有櫻花可賞。

觀旅局長周柏吟說，復興區下巴陵到中巴陵一帶櫻花盛開，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻綻放中，而上巴陵一帶的櫻花受天氣影響，今年較晚綻放，中心路上恩愛農場的富士櫻與千島櫻開花約3成，整體櫻花季延到3月中下旬。

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周柏吟說，除了上山賞櫻，白天也可暢遊上巴陵觀景台與巴陵鐵塔，欣賞三龜戲水美景與群山環繞的大景，晚上滿天星斗，下山可順路去羅浮溫泉泡湯、義盛吊橋體驗電影《賽德克．巴萊》的場景，或去小烏來天空步道與天空繩橋等景點，提醒上山賞櫻、出遊前，可先下載遊桃園APP掌握北橫公路交通狀況，提前規劃行程。

中壢區普強里長江長榮在莒光公園種有200株八重櫻，他說，這兩天公園都有許多人來賞櫻，目前還看得到8成，花期估計持續到下週，4月換蘭花接棒，他種了500株蝴蝶蘭，含苞待放中。

「富富．小山岡」地方經理人張博舜說，伯公岡公園有幾處陸續開花，氣候關係，3月中會開得較茂盛，富岡派出所也種有幾株櫻花，這些櫻花地點都近富岡車站，可順道造訪呂家聲洋樓、富岡故事館，看看老糧倉、倉喝杯咖啡度過下午也不錯。

拉拉山嶺鎮山莊的昭和櫻現已開6、7成。（桃市觀光旅遊局提供）

中壢莒光公園八重櫻228連假也吸引許多遊客賞花，目前還有8成花況，花期估至下週。（記者黃政嘉攝）

中壢莒光公園目前綻放的八重櫻。（記者黃政嘉攝）

中壢莒光公園賞櫻遊客合照。（記者黃政嘉攝）

楊梅伯公岡公園有部分櫻花開花。（民眾提供）

楊梅富岡派出所圍牆邊也有櫻花。（民眾提供）

楊梅伯公岡原始福德祠入口處，也有櫻花開花。（民眾提供）

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