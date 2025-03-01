桃園虎頭山資收暫置場頻大火 北區資收細部處理中心加速設置

虎頭山資源回收暫置場火災，市府加速設置北區資源回收細部處理中心。（桃園市消防局提供）

2025/03/01 19:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市積極推動家戶資源回收，回收資源目前都送到平鎮資源回收細部處理中心，過年期間回收量過大，暫時置放各區暫置場，虎頭山暫置場多次火災引發民怨，環保局規劃在北區成立第二座資源回收細部處理中心，紓解減輕資收暫置與集中處理量的壓力。

環保局說，桃園市收垃圾都會跟著資源回收車，但各種資源並未分類，而是送到平鎮的資源回收細部處理中心分類，中心還能負擔桃園市13區回收量，以桃園市每年人口增加3、4萬人來看，有必要在北區興建資收細部處理中心。

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環保局說明，目前各行政區都有資源回收暫置場，由於春節前後資源回收量增加好幾倍，資源回收細部處理中心無法負荷，必須放在暫置場，虎頭山資源回收暫置場只放桃園區的資源回收物，回收數量居全市之冠，雖然已把現場劃分為4個存放空間強化防火措施，但還是會發生火災，雖然2月火警只波及其中一個空間，還是引來民眾抱怨。

據悉，虎頭山資源回收暫置場2023年發生大火延燒26小時，引發民怨，市府前後投入約8000萬元改善，今年2月4日再發生火警，雖然6小時內撲滅但仍民怨四起，甚至傳出市府為此換下環保局長。

環保局已展開北區資源回收細部處理中心的覓地作業，希望在桃園、蘆竹、八德、龜山之間找到適中地點，由於資源回收細部處理中心沒有垃圾場異味問題，需處理的汙水量也少，加上處理廠採用密封式設計，不至於遭到反對，不過還是會跟地方多溝通；北區資收細部處理中心要數億元，會與環境部溝通請中央支持，如果經費、民意溝通都順利，預估兩年可以完工。

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