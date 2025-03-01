網紅買50嵐意外發現「隱藏版優惠」！網驚：以為要加錢

50嵐憑藉穩定的品質與親民價格，擄獲不少粉絲的心。（資料照）

2025/03/01 19:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年手搖飲競爭激烈，老字號品牌50嵐憑藉穩定的品質與親民價格，擄獲不少粉絲的心。近期，50嵐新推出的「重焙烏龍拿鐵」一開賣便掀起熱潮，不僅奶茶控搶著朝聖，就連網紅486先生也忍不住一試，卻意外揭露一項鮮為人知的「隱藏版優惠」。消息曝光後，也讓許多網友驚呼「現在才知道！」

團購電商名人「486先生」在臉書發文表示，自己平時不太喝手搖飲，但最近被50嵐的重焙烏龍拿鐵燒到，「喝過覺得濃度、飽和都很不錯，加珍珠更好喝」然而，他最驚訝的不是飲料本身，而是當他詢問加料時，店員竟表示：「除了純茶類，飲料都可以免費加珍珠、波霸、椰奶，混搭也可以，有人跟我一樣現在才知道嗎？」

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貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「不說還真不知道」、「這麼好免費加喔，還真不知道」、「以為要加錢呢」、「現在才知道50嵐加珍珠不用錢！」甚至有老饕分享自己的獨門搭配：「波霸+小珍珠一次滿足」、「燕麥加進去也很好喝」、「烏龍拿鐵+波霸，茶香更濃郁！」

不過，也有部分網友早已知道這項優惠，直言「我在50嵐免費加料15年了」、「50元以上的飲品都可以免費加料，不用客氣！」、「除了布丁，其他加料不加價」

50嵐這次推出的「重焙烏龍拿鐵」，主打茶湯與鮮奶的黃金1:1比例，濃郁的茶香結合滑順奶香，口感層次豐富，讓許多奶茶控直呼「太好喝！」由於大受歡迎，不少門市出現排隊人潮，甚至傳出有店家半小時內用掉14罐鮮奶，店員更是一個早上煮7桶茶煮到崩潰，足見這款飲品的超高人氣。

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