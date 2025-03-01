一晚4861元！他國旅住溫泉飯店超傻眼 直呼「廁所裡的床」

一名經常全台趴趴走的旅遊愛好者分享一趟糟糕的國旅住宿體驗。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/03/01 20:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕228連假期間，台灣多處飯店訂房率約六成，不少民眾選擇外出旅遊放鬆。然而，有一名經常全台趴趴走的旅遊愛好者在PTT分享糟糕的國旅溫泉飯店住宿體驗，直言自己花了近五千元住了一晚「廁所裡的床」，讓他一覺都睡不好，最後提早退房。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在PTT以「國旅真的爛到一個極致」為題發文表示，自己向來支持國旅，遍遊各地時也理解溫泉飯店的房價通常較高，但此次入住的房型實在令他傻眼。從他分享的照片可見，床幾乎就緊鄰著浴室區域，僅以透明玻璃和牆面作為簡易阻隔，甚至能從鏡面反射看見馬桶的位置，讓他直呼「這就是廁所裡的床」。

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原PO抱怨，這房型一晚要價4861元，還是地下室，原本要住兩晚，第一晚就睡不著，清晨六點多就起床。並痛批，「這房型就是平常給人家休息三小時泡溫泉的，怎麼好意思收九千」。

貼文曝光後，吸引不少網友留言表示，「真的有夠盤的啦」、「就是一間比較大的浴室，塞個床就能賣」、「濕氣一定很重」、「這到底是溫泉旅館還是汽車旅館」、「這種都能賣出去，國旅還要救嗎？」、「笑死！花九千睡廁所」、「馬桶在旁邊，屎味都會飄過來」。

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