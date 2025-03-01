他曝心中3大難吃縣市 網反駁點名「這2市」才真的吃不下去

網友發文分享他走遍台灣各縣市後，列出心目中最難吃的三個縣市，示意圖。（情境照）

2025/03/01 20:21

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地都有美味小吃，有網友發文分享他走遍台灣各地，列出心目中「最難吃的3個縣市」，分別是南投、嘉義、雲林，詢問網友「心中難吃美食第一名是哪個縣市」？文章一出，最多網友點名「台北」及「新竹」。但也有人質疑原PO評比標準不合適。

網友在Dcard發文列出心目中最「難吃」的3大縣市。第一名是南投，他認為當地9成以上的店家都不好吃，卻能屹立數十年不倒。第二名則是嘉義，他批評當地美食「過譽」，網路上推薦的店家多半名不符實。第三名雲林，他認為中式、台式料理都很出色，但西式料理普遍不佳，對於偏好西式、日式、韓式口味的他來說，雲林幾乎「沒地方吃」。

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原PO也分享他最愛的3個縣市。第一名是台北，他說自己在台北長大，已經吃習慣了，並且台北的中高檔餐廳選擇豐富。第二名台中因美食多樣、口味兼容南北，且餐廳與小吃均衡發展，成為他出遊時必停的中轉站。第三名高雄，他坦言台南食物偏甜不合胃口，且多為平價小吃，相比之下高雄的餐廳選擇更多更吸引他。最後，他好奇「各位心中難吃美食第一名是哪個縣市」？

文章一出，最多網友點名「台北」及「新竹」，「身為新竹人覺得絕對是新竹吧，又貴又難吃cp值超低，踩雷率超級高，每次要買外食都是一種折磨，美食沙漠真的不是叫假的欸」、「台北的平價食物真的有夠難吃」、「台北的小吃真的…難評」、「台北榮登最難吃第一名」、「本人長住過北、中、南，新竹是最難吃的」、「台北跟新竹」、「新竹沒有之一」。

也有不少人反駁原PO，「一直都覺得嘉義是最好吃的」、「以地方性美食來說台北才是吧，你感覺很不懂吃，口袋名單都是盤觀光客或網美店那種」、「你用餐廳比台北一定前段啊，南投哪來那麼多餐廳，比當地小吃台北、新竹肯定難吃前幾名」、「你是不是想被雲林人打，明明超多好吃的好嗎」、「嘉義東西不錯呀，哪裡難吃」？

針對網友的質疑，原PO也一一解釋，他南投吃的主要是市區，竹山、草屯等地沒有去，可能因為爬文或隨意嘗試，結果幾乎都踩雷。至於嘉義和雲林，他強調嘉義若有當地人推薦會好很多，但單靠網路爬文真的很雷；而雲林，他重申自己偏好西式、日式、韓式料理，但當地店家都讓他很失望，才列入難吃榜第三名。

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