道教「安龍謝土」成藝術 道士葉峻男近距離大秀米龍創作

道士葉峻男為米龍藝術大師，將傳統道教「安龍謝土」儀式結合藝術，造出一條條栩栩如生的龍，透過跨域結合，吸引更多人關注，走出自己的「道」。（記者吳柏軒攝）

2025/03/01 18:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕道教科儀也能很藝術！當人們施工動土、破壞龍脈時，道教特有的「安龍謝土」會將米擺成龍形，開眼將龍神迎回，重建秩序。道士葉峻男從小沉浸在藝術與道法之中，將兩者結合，發展「米龍」藝術，盼藉此吸引新客群，讓宗教不僅是信仰供需，也能透過當代藝術及學術推廣，甚至與科技AI結合，更生活化、充滿文化內涵，「這才是我想走的『道』！」

米龍是台灣北部正一派道壇「安龍謝土」科儀特色，當人們施工動土、破壞龍脈之後，會在廟宇落成的慶成醮典中舉行該儀式，由助手將用白米排出龍形、左右放置青龍、白虎符文，等良辰吉時再由道士為米龍開光點眼，安鎮龍神，送走虎神，重建土地秩序。

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國科會人社中心今（1日）舉辦「安龍多重奏：道教與創作」研討會，由該中心主任、台灣大學人類學系特聘教授林瑋嬪深入講解安龍謝土的道教儀式，從早期米龍僅助手布置，造型非龍像鼠，無藝術美感，到如今疫情期間已成為廟宇吸引大批香火遊客的大型裝置藝術。

現場更由新竹太初玄清宮執行長、具有道長身分的葉峻男親自展演安龍創作，讓觀眾能近距離感受米龍從無到有的製作經過。

葉峻男說，父伯輩從事木匠、漆藝、建築等，從小就在藝術創作的家庭長大，但父母同時也是道教人員（乩童、先仔），而米龍來自華人文化，也囊括道教信仰、風水堪輿等，希望將其結合當代藝術、音樂、學術乃至科技AI（人工智慧）等，帶來視覺衝擊，吸引新客群，讓道教生活化，帶來生活舒壓等，也感謝父親奉獻，讓自己傳承，將慢慢紮實轉變「這才是我想要走的『道』！」

林瑋嬪也解釋，米龍創作過程需透過人與材料乃至超自然之間的感知，以藝進道，也深入研究葉峻男的動作，他將太極運氣概念融入，在各種不同空間創造龍的生命力，如長方形「行龍」呈現自在遊走，窄扁形「蟠龍」讓龍身大幅扭轉表現張力，正方形「聚龍」有均衡盤繞、凝聚四方姿態等。

如今安龍儀式更具規模，米龍從原本的50斤白米擴大到幾萬斤，儀式也可獨立舉行，亦廣泛運用在神明誕辰或各種節日慶典中。現今還與其他宗教如佛教、靈山，或各種藝文團體結合。

今日現場也找來十鼓擊樂團執行長江逸芹暢談如何與葉峻男搭上線，讓音樂與宗教技藝結合進行大型演出；國內首位道士院士的中研院士李豐楙分享神道宇宙觀，以及國科會人文處前處長蘇碩斌演講新博物館的敘事技藝等。

新竹太初玄清宮執行長、具有道長身分的葉峻男親自展演安龍創作，讓觀眾能近距離感受米龍從無到有的製作經過。（記者吳柏軒攝）

新竹太初玄清宮執行長、道長葉峻男展演安龍創作，關鍵的部位包含龍爪，用一杯杯米繪出強勁爪型，展現龍的生命力。 （記者吳柏軒攝）

道士葉峻男展演「安龍謝土」科儀，除了米龍創作之外，也包含手寫青龍符、白虎符，後續放在米龍兩側，之後才能安鎮龍神，送走虎神，重建土地秩序。（記者吳柏軒攝）

台灣大學人類學系特聘教授林瑋嬪深入講解「安龍謝土」的道教儀式。（記者吳柏軒攝）

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