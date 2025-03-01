草屯鎮連3個月人口超越南投市 人口冠全縣

草屯鎮有活動舉辦時，都有很多鎮民會參加，是縣內較活躍的鄉鎮，草屯鎮人口連續3個月增加，且超越南投市。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/01 17:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮連3個月人口逆勢成長！南投縣2月份人口持續減少，比上月少了625人，而草屯鎮則持續小幅增加，第3個月人口超越南投市，2月份人口數為9萬7221人，比南投市的97032人，多了189人。草屯鎮長簡賜勝表示，由於草屯沒有工業區，要留住人口、吸引外地人移居，公所會投注更多心力，短期間先做好公共建設、提振商業活動。

南投縣從2018年5月跌破50萬人後，人口即逐月減少，今年1月47萬2299人，但2月份減為47萬1647人，而南投縣4大鎮市人口中，南投市、埔里鎮和竹山鎮2月份人口都比1月份減少，南投市2月份人口9萬7032人，比1月份減了10人；埔里鎮為7萬6214人，比1月減了89人；竹山鎮為5萬552人，比1月少了73人。

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唯一人口增加的草屯鎮，2月份人口數9萬7221人，比1月份增加74人，已經連續3個月人口增加，且也連3個月超越南投市，草屯2月份比南投市人口多了189人，成為全縣人口數最多的鄉鎮。

對於草屯鎮人口連3個月為全縣之冠，草屯鎮長簡賜勝表示，草屯人口穩定地成長值得開心，但若要持續增加，甚至達成升格為市的10萬人，就必須有吸引外地人移居，本地人不外移的理由，草屯鎮沒有工業區，較無法像新竹縣竹東鎮有竹科外溢效用，因此公所會先做好公共建設，像游泳池改建，酷比親子樂園周邊環境的整理，另也會與縣府交通所溝通，盼能讓公車公車收班的時間延後，讓到外地就學或補習的學子，能有公車可以搭乘返家。

簡賜勝也說，活絡經濟、提振商業活動部分，有在規劃增設常態性的夜市，也會儘快擬訂草屯鎮演藝中心招標辦法，希望能早一點有人承租。

草屯鎮公所將儘快擬訂草屯鎮演藝中心招標辦法，希望能早一點有人承租，活絡市區商圈。（記者陳鳳麗攝）

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