文法組不吃香？政大以34歲「提早退休」校友故事招生

文法組不吃香？政大以34歲「提早退休」校友許銓的故事，向新鮮人招手。（政大提供）

2025/03/01 17:53

〔記者林曉雲／台北報導〕大學招生熱季展開，在理工科系長期主導職場薪資優勢氛圍下，國立政治大學今天以28歲年薪700萬元、34歲提早退休的校友許銓，向大學準新鮮人招手。政大表示，在科技與數位浪潮席捲全球的時代，人文與社會科學背景的人才，透過多元能力與跨領域學習，創造前所未有的價值，顛覆外界對人文社會科系畢業生發展受限的刻板印象。

許銓畢業於政大法律系，他在大學時積極參與學生會與信望愛社團，透過舉辦活動的實戰經驗，發現法律雖能在關鍵時刻伸張正義，卻相對被動，而行銷公關則能更主動傳遞價值、影響社會，促使他在大三、大四旁聽廣告系課程，深入了解行銷產業的現實挑戰與發展趨勢，為日後轉戰市場鋪下基礎。

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畢業後，許詮選擇進入Samsung擔任行銷儲備幹部，隨後加入LINE、雪豹科技，拓展全球市場業務，最終受邀請外派東南亞，擔任Lazada泰國副總經理及Tiktok子公司印尼總經理，短短數年間，從市場開發、品牌行銷到企業管理，持續累積經驗，並運用產業趨勢分析，為自己爭取高薪與國際舞台。他表示，每一次職涯轉換都充滿不確定性與挑戰，但唯有勇敢踏出舒適圈，才能持續提升自身競爭力。

當職涯攀至高峰，許詮選擇在34歲「財自早退」，與妻女移居峇里島，重新思考人生意義。他說，在職場多年，發現自己有討好型人格，長期以來不斷迎合外界期待，卻忽略了內在需求，透過縝密的財務規劃與人生目標設定，毅然決定離開高壓職場，將時間投入家庭與社會公益。

他創辦XChange社群，期望將自身經驗轉化為教育資源，幫助台灣青年認識數位產業與國際職涯發展，並與均一平台教育基金會合作，招募志工為偏鄉學子提供一對一職涯指導，幫助他們探索個人志向與未來方向，未來計劃成立基金會，擴大影響力，讓更多人受惠。

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