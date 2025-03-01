台灣國際蘭展好貼心 3/8起週末無障礙專車直達

台灣國際蘭展綻放美麗花顏迎接遊客。（台南市府提供）

2025/03/01 18:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台灣國際蘭展即將登場，為鼓勵身心障礙者踴躍參觀蘭展，南市府從3月8日起連續3週週末貼心提供身障者蘭展直達專車服務。

台灣國際蘭展將於3月8日至23日，在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場。南市社會局長郭乃文表示，今年持續規劃蘭展定點接駁服務，除平日提供預約制小型復康巴士接駁民眾從新營火車站往返蘭花園區，考量民眾假日參觀踴躍，也主動安排定點定時接駁，希望能鼓勵身障朋友走出戶外，感受台南獨特的自然魅力。

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目前規劃從3月8日起連續3週週末假日，提供上午9時、10時、11時及下午2時於新營火車站至蘭花園區的接駁服務，回程則為中午12時及下午3時、4時於蘭花園區發車。

另蘭展期間週末假日，也在小東路上無障礙福利之家安排每日2班的直達專車，分別為上午8時、11時出發，下午2時30分、5時30分自蘭花園區返程，除3月15、16日以通用計程車免費接駁，其餘時間則以備有1席輪椅座位的大型復巴服務，鼓勵家人們一同出遊。

社會局表示，蘭展期間長輩及身心障礙者可持社福卡搭乘市區公車前往，安心享有免費乘車的褔利，也可免去塞車或找停車位之苦。

台灣國際蘭展將於3月8日至23日，在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場。（台南市府提供）

2025台灣國際蘭展即將登場，3月8日起連續3週週末貼心提供身障者蘭展直達專車服務。 （南市府提供）

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