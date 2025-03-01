新竹縣「青年節永續未來」活動開跑 集章換好禮、看男團VERA演出

新竹縣青年節系列活動-網路假面OpenMic講座。（新竹縣政府提供）

2025/03/01 18:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕響應SDGs永續發展、凝聚青年力量，新竹縣政府教育局結合竹竹苗3縣市資源，推出「青年節永續未來」系列活動今（1）日正式上線！3月起陸續展開青年永續限定活動、集章換好禮、線上串聯等，期望青年朋友實踐永續理念，發揮影響力，成為改變世界的行動者！

新竹縣長楊文科說，青年是轉動城市重要的動能，而SDGs永續發展是全球重要的議題，教育局特別在3月推出「青年節永續未來」系列活動，新竹市及苗栗縣政府也共同響應推出限定活動，只要參加其中任2場，出示與現場活動名稱合照，就能獲得價值200元的超商禮券！

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3月22日教育局在遠東百貨竹北店7樓舉辦「2025青年永續未來主題日」，有手指偶DIY，邀請青年朋友打造專屬人偶，與台上互動，沉浸式體驗戲劇魅力！自然而然劇團《巡庄少年》以青年返鄉為題，帶領觀眾探索地方故事。還有青春偶像男團《VERA》帶來青春熱血的舞台魅力。

3月29日青年節當日加碼開啟線上串聯，邀請民眾透過行動展現對環境保護與永續發展的支持！拍攝您參與永續行動的照片，例如植樹、資源回收、節能減碳、環保淨灘、使用環保餐具等活動場景，上傳指定臉書貼文完成步驟，就有機會抽中好禮！

相關活動資訊會在新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁及青年節永續未來官方網站公布，歡迎大家一起為地球的未來努力！

新竹縣青年節媒體識讀暨反貪腐校園宣導講座-湖口高中場年青年節系列活動。（新竹縣政府提供）

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