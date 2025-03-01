台中后里森林公園遊戲場1月底啟用 小朋友違規跳壞沙坑水道設施

后里森林公園「搖籃遊戲場」沙坑水道不到1個月就已被損毀，木構零件掉落。（記者張軒哲攝）

2025/03/01 17:28

〔記者張軒哲／台中報導〕台中后里森林公園「搖籃遊戲場」才啟用一個月，卻因遊客缺乏公德心，不愛惜公物，遊戲農園沙坑水道不到一個月就已損毀。台中市府指出，部分設備因使用頻率過高，及未依正確方式操作而損壞，呼籲民眾珍惜公共資源。

台中市府為了帶動后里森林公園人潮，市府建設局與民間基金會攜手投入3700萬元推動「搖籃遊戲場新建工程」，打造台中市首座以「自然遊戲體驗」為主題的遊戲場，設有「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等多個主題區域，並加入「林間吊床」等設施；其中，遊戲農園以沙坑與水道為主體，搭配沙桌、遊戲木屋，讓孩童赤腳盡情玩沙戲水。

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嶄新遊樂場果然替公園帶來人潮，假日還有許多苗栗與彰化等外地民眾帶孩子來遊玩，可惜孩子接連跳上以木塊架設的水道搖晃，導致零件掉落損毀。

市議員陳本添說，假日后里森林公園親子遊客大增，但家長都在旁滑手機，並不理會孩子的嬉戲與違規行為。

台中市府建設局表示，后里森林公園「后森搖籃遊戲場」自啟用以來，廣受親子族群喜愛，假日更吸引許多遊客前來體驗豐富有趣的遊樂設施。其中遊戲農園區內有台中第一座結合沙坑及戲水設施的複合式遊戲設施，深受孩童喜愛，部分設備因使用頻率過高，及未依正確方式操作而損壞，建設局已於上月底修理完畢。

呼籲家長與遊客，在陪伴孩子享受遊戲場樂趣的同時，也要指導孩子正確使用遊具，並共同愛惜設施。建設局將於現場張貼告示溫馨提醒家長及孩童正確使用方式，請大家珍惜公共資源，讓「后森搖籃遊戲場」成為孩子們長久快樂成長的遊樂空間。

后里森林公園「搖籃遊戲場」，遊戲農園沙坑水道吸引孩童戲水玩沙。（記者張軒哲攝）

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