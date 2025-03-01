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    「頭牙」拜土地公！彰化田中天龍宮發美金 人龍超過300公尺

    慶祝「頭牙」土地公生日，彰化田中鎮天龍宮舉辦發「一元美金發財金」活動，共發送2000份。（記者陳冠備攝）

    慶祝「頭牙」土地公生日，彰化田中鎮天龍宮舉辦發「一元美金發財金」活動，共發送2000份。（記者陳冠備攝）

    2025/03/01 17:22

    〔記者陳冠備／彰化報導〕今天農曆2月2日「頭牙」，彰化田中鎮新庄里天龍宮舉辦發1元美金活動，共發送2000份，吸引大批民眾信眾前往拜隊，人龍超過300公尺。

    天龍宮主委謝秉儒表示，二月初二「頭牙」是民間信仰中重要的日子，許多民眾會在這天前往土地公廟祈求新的一年財運亨通，同時天龍宮受到土地公指示，在今年特地舉行「喝咖啡、領美金」活動，現場準備免費的咖啡及「一元美金發財金」分送給信眾，希望藉此祝福大家在新的一年都能財源廣進。

    謝秉儒說，發送美金發財金的活動，從下午2點16分正式開始，共2000份，發完為止，不過許多民眾在中午前就來排隊，時間還沒到，排隊人龍已經超過300公尺，現場熱鬧滾滾，不到一小時就發完。

    田中鎮長蕭淑芬表示，迎接新年，田中鎮公所舉辦一系列「神（蛇）采飛揚，躍田中」活動，其中二月初二慶頭牙是活動最後壓軸，現場別提供紅包黏黏樂及丁酒，讓民眾體驗慶神的習俗，特別的是，拜土地公一定要有麻糬，因此邀請最會做麻糬的原住民同胞現場搗麻糬，並利用來自「台灣米倉」田中的稻米製作，結合各地特色文化，一同慶祝土地公頭牙生日。

    田中天龍宮舉辦「一元美金發財金」，人龍超過300公尺。（記者陳冠備攝）

    田中天龍宮舉辦「一元美金發財金」，人龍超過300公尺。（記者陳冠備攝）

    田中乾福宮舉辦慶頭牙活動，仁愛鄉武界部落布農族同胞現場搗麻糬。（田中鎮公所提供）

    田中乾福宮舉辦慶頭牙活動，仁愛鄉武界部落布農族同胞現場搗麻糬。（田中鎮公所提供）

    拜土地公一定要有麻糬，大家祭拜完後一起搗麻糬。（田中鎮公所提供）

    拜土地公一定要有麻糬，大家祭拜完後一起搗麻糬。（田中鎮公所提供）

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